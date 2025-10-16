Premios Numancia 2025: Las fotos del acto

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
16.10.2025 | 19:12
Actualizado:
16.10.2025 | 19:12
Un Palacio de la Audiencia abarrotado asiste al acto que proclama los galardonados con los Premios Numancia 2025 en sus diferentes categorías. El principal fue para el Campus de Soria, de la Universidad de Valladolid, que recogieron el vicerrector José Luis Ruiz Zapatero y la secretaria general de la UVA, Helena Villarejo. El Cesefor, recibió el premio Numancia de Economía. OnPhoto, premio de la Cultura. El Balonmano Soria, recibió el premio Numancia del Deporte y finalmente el premio Valores Sociales fue para Asovica.
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025
La gala reconoce a aquellas personas, colectivos e instituciones que aportan a la sociedad soriana MONTESEGUROFOTO / MARIO TEJEDOR
Premios Numancia 2025