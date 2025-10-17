El Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria retrasa su final de obra a julio de 2026

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Una obra muy costosa y compleja. Por eso quizá no es de extrañar que el plazo de ejecución no haya acertado en su horizonte y que el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social retrase su final de obra cuando oficialmente estaba a punto de hacerlo. ‘Oficialmente’, sobre el papel, ya que está claro para cualquier viandante que vaya por Los Royales que queda bastante por hacer en el inmueble que albergará los servidores nacionales y las operaciones del organismo. El tiempo inicial de obra concluía el próximo noviembre. No obstante, la aparición de «imprevistos» hace que el final de la obra se demore ahora a julio de 2026.

Es el resultado de una indagación parlamentaria del senador popular José Manuel Hernando, quien se había interesado por la instalación con que el Estado descentraliza parte de sus servicios. Si en el caso de la conclusión de los trabajos ha sido posible establecer una previsión, no ha sucedido lo propio a la hora de determinar cuándo se producirá el traslado desde Madrid del personal y los equipos. En todo caso, responde el Gobierno a Hernando, está operación ya « se está diseñando».

Parte de los problemas con los que ha tropezado el Centro parece estar en el acondicionamiento del terreno, la parcela de 37.000 metros cuadrados junto a la avenida de Europa cedida en su momento por el Consistorio. «Han finalizado las fases de movimiento de tierras y de cimentación, que han sido especialmente difíciles, debido a la complejidad del terreno sobre el que se van a levantar las obras». Ahora se lleva a cabo la estructuración, que está finalizando, y tiene que comenzar la fase de fachadas. También ha comenzado la construcción de la subestación para garantizar el suministro eléctrico. El Centro de Proceso de Datos está certificado en el 47% del total de la obra, que apareja un presupuesto de más de 86,7 millones. Todo esto, tras la «replanificación de la ejecución de las obras», de la que se está redactando un modificado, informó el Gobierno.

Tras la licencia de primera ocupación y la realización de los contratos de servicios e infraestructuras básicas, podrá plantearse ya el traslado desde Madrid. Si bien «la Gerencia Informática de la Seguridad Social tiene como objetivo prioritario la puesta en funcionamiento de las instalaciones y el traslado pleno de los sistemas de información en el menor tiempo posible», no deja de ser una operación compleja para una «instalación grande y crítica y que debe operar de forma continuada las 24 horas del día y los 365 días del año». En este sentido, no es posible aventurar una fecha. El Gobierno, eso sí, «está diseñando el proyecto de traslado».