Muñoz desacredita la propuesta de bonificaciones al IBI del PP de Soria

La propuesta de bonificaciones del IBI planteada por el PP no parece tener mayor interés para el equipo de Gobierno de Soria, que desacreditó las ideas a través de su portavoz, Javier Muñoz. No sólo por el fondo de los planteamientos, sino también por las formas, teniendo en cuenta que se presentaron a deshora, con imposibilidad de abordarlos en la Comisión de Hacienda. Muñoz también se mostró dolido por la afirmación sobre la exagerada cuota media que según los populares pagan los sorianos y, a preguntas de los medios, entró en consideraciones del proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma recientemente presentado. Desde el punto de vista del PSOE, poco hay que valorar pues no tienen perspectiva de salir adelante, aparte de llegar incompletos al faltar el apartado de las Cortes, que ni los populares parecen querer sacar adelante, opinó. «Pueden poner en un presupuesto que no se va a desarrollar lo que quieran», señaló.

El también concejal de Hacienda rechazó la afirmación del PP en el sentido de que la cuota media del IBI se encuentra en 800 euros (refirió que es la mitad). O es «desconocimiento a propósito» o «es mentir a sabiendas» para «alarmar la sociedad», lamentó.

Sobre las propuestas de bonificaciones contó cómo desde el equipo de Gobierno están «abiertos» a la negociación, siempre que las ideas lleguen trabajadas a la Comisión, lo que no fue el caso. Y es que las propuestas no se aportaron en la Comisión del dictamen, sino «una hora después», ya sin posibilidad de examen técnico. Por eso las calificó de ser unas ideas «de cara a la galería», ya que «no pueden ser tratadas» en el órgano correspondiente. Tampoco el año pasado los populares presentaron alternativas, contó.

En cuanto a las ideas en sí, Muñoz descartó una hipotética rebaja del 5% para quien arrienda un inmueble. «Ya me dicen desde los servicios técnicos» eso sería posible si la renta estuviera «topada», lo que tampoco es el caso. Y es que los alquileres han subido considerablemente y se pide quitar «20 euros de IBI al año» a los responsables de las subidas o, en su caso, a los «grandes tenedores». También hay poco margen para reducir un 1% al que tenga el recibo domiciliado. Sencillamente, no sirve de incentivo cuando el 80% de los recibos lo están y la medida sólo serviría para ahorrar un par de euros. «Esa es la gran reforma fiscal que quiere el PP», ironizó. Finalmente en cuanto al impuesto, no tiene sentido reducir el 5% a los locales donde trabajen más de cinco empleados. La inmensa mayoría tiene menos de ese nivel y la rebaja sólo beneficiaría a las grandes empresas, a las que el IBI supone una mínima parte de sus ingresos. En cualquier caso, «han presentado bonificaciones sin poder pasar por los técnicos», recordó.

Sobre los presupuestos de la Junta, los calificó de «fake y bulo». La novedad de inversión en el hospital Virgen del Mirón «es de vergüenza», teniendo en cuenta que no se ha reunido la mesa técnica que el presidente Mañueco acordó con el alcalde Martínez Mínguez. Y para el PP «cerrar el Virgen del Mirón es su proyecto estrella, de aquí a medio plazo».

La otra novedad, la construcción de un colegio en Los Royales tampoco es verosímil para el equipo de Gobierno, «no es más que maquillaje electoral», estimó Muñoz. Y es que, en su momento los populares en el Consistorio se opusieron a la cesión de una parcela a la Junta con este fin realizada por la Plataforma por la Escuela Pública.