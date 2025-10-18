Heraldo-Diario de Soria

Una tarde de alegría con Asovica: las fotos de la chocolatada solidaria

Asovica conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con un programa de actividades en la Plaza de las Mujeres. Chocolatada gratuita, cabezudos, batucada y rifa solidaria para celebrar el bienestar, la convivencia y la salud mental

'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' fue el lema del acto

'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' fue el lema del actoMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

El Día Mundial de la Salud Mental se celebró por todo lo alto en un Collado abarrotado para disfrutar de la música, los cabezudos y un chocolate caliente ofrecido por Asovica Fadess.

La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria elaboró un plan para compartir una tarde de alegría con un fin solidario, ya que por 1 € los asistentes podían adquirir un boleto para una rifa solidaria.

Asovica ha sido recientemente galardonado con el Premio Numancia en categoría Valores Sociales

