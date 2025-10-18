Una tarde de alegría con Asovica: las fotos de la chocolatada solidaria

'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental' fue el lema del actoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Día Mundial de la Salud Mental se celebró por todo lo alto en un Collado abarrotado para disfrutar de la música, los cabezudos y un chocolate caliente ofrecido por Asovica Fadess.

La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria elaboró un plan para compartir una tarde de alegría con un fin solidario, ya que por 1 € los asistentes podían adquirir un boleto para una rifa solidaria.

Asovica ha sido recientemente galardonado con el Premio Numancia en categoría Valores Sociales