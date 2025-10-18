Feijoó en Soria: "El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

"El dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras o prostitutas". En estos términos se ha expresado este sábado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, en su visita a Soria, un acto público que se ha desarrollado en las instalaciones de la empresa Cartonajes Izquierdo, Insoca, que ocupa uno de los puestos destacados del ranking de mejores empresas provinciales. El líder del PP ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y por el responsable de la Diputación Provincial, Benito Serrano, quienes también han intervenido en el acto, una cita a la que también han acudido el vicesecretario general de Economía, Juan Bravo; la consejera Rocío Lucas, y los presidentes de FOES, la Cámara de Comercio y CEAT Soria, Santiago Aparicio, Alberto Santamaría y Mercedes Ciria, respectivamente, además de un nutrido grupo de empresarios.

Feijoó ha felicitado a los responsables de Insoca y ha recordado que, efectivamente, Soria es más grande en extensión que la Comunidad de Madrid y Euskadi y que "acredita que hay suelo para hacer más proyectos", a la par que ha felicitado a Mañueco por presentar el proyecto de presupuestos, "mientras en España no hay presupuestos desde 2022 y no se cumple con esta obligación desde 2024 y 2025".

Ha felicitado también a Castilla y León por "tener los mejores datos de Educación porque la consejera es de Soria"

El presidente del PP ha destacado que “en España tiene que valer la pena trabajar” y se compromete a revertir el “inmenso sinsentido” del Gobierno, que “quiere subir los impuestos a más de 3 millones de españoles de una tacada para recaudar 6.000 millones más”

Rechaza que haya autónomos que el año que viene vayan a pagar un 35% más: “Es un sinsentido que el Gobierno viva cada vez mejor a costa del bolsillo de los demás y el ciudadano cada vez peor”. “Éste es un país en donde los precios suben, los impuestos suben, la deuda sube, la corrupción sube… y lo único que baja es el nivel de vida de la gente”, denuncia. Y ha aseverado: “España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador y barato para el jeta”

También ha dicho "entender perfectamente la rabia de quien paga para que otros se lo lleven" y que es consciente de que los autónomos están “hartos de palabras".

En este sentido ha anunciado un Plan Integral de Autónomos basado en tres puntos clave: bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional”

"Bajar impuestos no es una opción: es una obligación”, a la par que ha destacado "el centenar de subidas impositivas por parte del Gobierno". Dentro de su plan, eximirá del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales, y los autónomos pasarán de una declaración de IVA por trimestre a una al año: “Revisaremos cada trámite y eliminaremos toda la burocracia innecesaria para que podáis dedicaros a trabajar y que vuestro negocio funcione”

Del mimo modo, ampliará la figura del autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión” y “ayudaremos a los jóvenes con la creación del contrato ‘El autónomo forma’, un contrato con el que tendrá todas las ventajas del aprendiz sin la burocracia del contrato de formación”

Este plan se implementará íntegro cuando el PP llegue al Gobierno, pero antes se votará en las Cortes: “Hemos planteado ya en el Senado un conjunto de medidas y vamos a ver si los partidos se retratan. Que digan si están con los autónomos o están con los sablazos del Gobierno”

Ha destacado en su presentación que esta alternativa se produce en una semana en la que “el Gobierno tuvo que explicar ante el Tribunal Supremo su corrupción libre de impuestos sin pedir disculpas y en la que se ha anunciado una nueva subida de impuestos a los autónomos, la décima subida de cotizaciones".

"Los negocios que en España tienen que cerrar para siempre son los que ha hecho desde el poder el Gobierno con el dinero de todos”, ha argumentado. "La reparación que necesita España consisten “devolver a los trabajadores lo que les corresponde y que su trabajo tenga todo el sentido”. Y ha finalizado. "Quiero que los autónomos se puedan sentir orgullosos de su Gobierno. Esos autónomos, que son los que más se esfuerzan, tendrán el máximo esfuerzo del próximo Gobierno”