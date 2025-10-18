La Junta de Gobierno de Soria adjudica los huertos del programa Brera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El portavoz municipal, Javier Muñoz, dio cuenta de los asuntos de la Junta de Gobierno que incluyó la adjudicación de la Creación de Huertos Urbanos Acción B1. Proyecto Brera a la empresa Eeuroservicios y Obras Forestales. El precio de adjudicación ha sido de 209.717,47 € más 44.040,47 € de IVA. Este proyecto cuenta con apoyo de la Fundación Biodiversidad y está Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU. BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El programa ya está en ejecución casi al completo con 4,4 millones de euros y “es otro ejemplo de nuestra apuesta por no perder oportunidades de desarrollo y llegada de fondos. Actualmente, tenemos más de 44 millones y más de 32 en ayudas”. Respecto a los huertos, refirió que serán 24 huertos en una parcela hasta ahora sin uso en la zona de Los Royales de más de 7.000 metros cuadrados. “Se trata de una nueva actuación de renaturalización en un barrio en expansión en la que se están llevando a cabo distintas inversiones como la propia sede o el centro de datos junto al cual se ubica la parcela que también incluirá compostadora, almacén, zona de estancia...”, indicó.

El proyecto se enmarca en la hoja de ruta Soria 2030 y su objetivo es renaturalizar una parcela urbana degradada y crear un espacio de agricultura urbana que promueva la biodiversidad, la educación ambiental, la cohesión social y la adaptación al cambio climático.

Actuaciones principales

Acondicionamiento de parcela municipal en terrazas, instalando 24 huertos ecológicos.

Infraestructuras: cerramiento perimetral, acometidas de riego, sistema de compostaje, caseta de servicios, zonas de estancia accesibles y red de caminos con pavimentos naturales.

Restauración vegetal: plantación de más de 1.000 ejemplares (169 árboles, 169 arbustos y 674 plantas pequeñas) sobre una superficie de 7.115 m².

Diseño sostenible: selección de especies autóctonas adaptadas al clima soriano, sin instalación permanente de riego (solo riegos de supervivencia).

Equipamiento comunitario: armarios para herramientas, puntos de agua, contenedores diferenciados para residuos y compostadores.