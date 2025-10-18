La asociación micológica Quintana conmemora su 25 aniversario con una salida al monte

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación micológica Quintana, de Soria, ha celebrado el 25 aniversario de su constitución con un recorrido por el Monte Valonsadero y una comida en el Parador Antonio Machado, este sábado, una jornada que congregó a un buen número de sus miembros.

Este colectivo, presidido por Evelio Arnanz Modrego, congrega a amantes de la micología no solo de Soria, sino de otros puntos de Castilla y León, así como de Navarra, Murcia, Extremadura, Madrid y Cataluña.

La asociación Quintana "nace de una reunión en Quintana Redonda de amigos que compartíamos el amor por la naturaleza y la pasión por las setas", cuenta su presidente, recordando los nombres que en su día se barajaron: "Alguien sugirió La Cagarria; otros, Parasol o Níscalo. Al final se decidió la propuesta de Eduardo Bas de ponerle Asociación Micológica Quintana, ya que allí nos encontrábamos".

El grupo realiza dos salidas anuales, una en primavera y otra en otoño, por distintos lugares de la provincia, que les ha llevado a Navaleno, Duruelo, Vinuesa; Almarza, El Royo, Casarejos, Yanguas, Noviercas, Medinaceli, Berlanga de Duero, Cuevas de Soria, Salduero, San Leonardo, Valonsadero, El Quintanarejo, Quintana Redonda, Las Casas... Excursiones en las que no ha faltado el almuerzo y la hermandad. También han realizado excursiones al Irati (Navarra), de gurumelos a Cáceres, a Sanabria (Zamora) y a La Serranía de Cuenca.

La Asociación micológica Quintana pertenece a FAMCyL (Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León) y colabora con el grupo de acción local Adema en exposiciones micológicas y fotográficas.

Asimismo, han contado con la colaboración en diversas jornadas con prestigiosos micólogos como Manuel Ruiz El ruso; Ramón Mendaza, Juan Antonio de la Rica Castedo (editor de la revista Setas y Plantas y socio fundador) y como socio de honor con el prestigioso micólogo a nivel internacional Fernando Martínez Peña.

La conmemoración contó con catedrático Jesús Hedo y se hizo un recordatorio a los socios fallecidos, entre ellos Carlos Álvarez García y Alberto Manrique Romero, fundadores.

La organización ha mostrado su disposición a continuar "con la labor pedagógica y divulgativa del maravilloso mundo de las setas". De igual modo, mostró su agradecimiento a Álvaro Picardo Nieto, José Antonio Lucas Santolaya, Montes de Soria y al Ayuntamiento de Quintana Redonda por su contribución al desarrollo de nuestra Asociación.