La asociación micológica Quintana conmemora su 25 aniversario con una salida al monte
La Asociación micológica Quintana, de Soria, ha celebrado el 25 aniversario de su constitución con un recorrido por el Monte Valonsadero y una comida en el Parador Antonio Machado, este sábado, una jornada que congregó a un buen número de sus miembros.
Este colectivo, presidido por Evelio Arnanz Modrego, congrega a amantes de la micología no solo de Soria, sino de otros puntos de Castilla y León, así como de Navarra, Murcia, Extremadura, Madrid y Cataluña.
La asociación Quintana "nace de una reunión en Quintana Redonda de amigos que compartíamos el amor por la naturaleza y la pasión por las setas", cuenta su presidente, recordando los nombres que en su día se barajaron: "Alguien sugirió La Cagarria; otros, Parasol o Níscalo. Al final se decidió la propuesta de Eduardo Bas de ponerle Asociación Micológica Quintana, ya que allí nos encontrábamos".
El grupo realiza dos salidas anuales, una en primavera y otra en otoño, por distintos lugares de la provincia, que les ha llevado a Navaleno, Duruelo, Vinuesa; Almarza, El Royo, Casarejos, Yanguas, Noviercas, Medinaceli, Berlanga de Duero, Cuevas de Soria, Salduero, San Leonardo, Valonsadero, El Quintanarejo, Quintana Redonda, Las Casas... Excursiones en las que no ha faltado el almuerzo y la hermandad. También han realizado excursiones al Irati (Navarra), de gurumelos a Cáceres, a Sanabria (Zamora) y a La Serranía de Cuenca.
La Asociación micológica Quintana pertenece a FAMCyL (Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León) y colabora con el grupo de acción local Adema en exposiciones micológicas y fotográficas.
Asimismo, han contado con la colaboración en diversas jornadas con prestigiosos micólogos como Manuel Ruiz El ruso; Ramón Mendaza, Juan Antonio de la Rica Castedo (editor de la revista Setas y Plantas y socio fundador) y como socio de honor con el prestigioso micólogo a nivel internacional Fernando Martínez Peña.
La conmemoración contó con catedrático Jesús Hedo y se hizo un recordatorio a los socios fallecidos, entre ellos Carlos Álvarez García y Alberto Manrique Romero, fundadores.
La organización ha mostrado su disposición a continuar "con la labor pedagógica y divulgativa del maravilloso mundo de las setas". De igual modo, mostró su agradecimiento a Álvaro Picardo Nieto, José Antonio Lucas Santolaya, Montes de Soria y al Ayuntamiento de Quintana Redonda por su contribución al desarrollo de nuestra Asociación.