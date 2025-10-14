La Aemet registra el punto más lluvioso de Castilla y León este lunes en Soria capital

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La esperada lluvia llegó en la noche de este lunes a Soria, aunque lo hizo con una distribución irregular por la provincia. Las precipitaciones se antojaban vitales para reflotar una campaña de setas y boletus hasta ahora inédita en los montes e irónicamente el punto con más agua fue la ciudad. Soria capital recibió 16 litros por metro cuadrado en forma de tormenta, siendo el punto de Castilla y León con la cifra más alta según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

También entre las más lluviosas se colaron Almazul, con 9 litros por metro cuadrado; y la estación de la Aemet en Vinuesa-El Quintanarejo, con 7,8 litros por metro cuadrado. La tormenta también descargó agua y rayos en Pinares Llanos, al este de Quintana Redonda, según mostraban los radares. No obstante en este caso no hay dato oficial.

La jornada del martes también ha dejado algunas precipitaciones en la provincia de Soria. Las más destacadas se han producido en Ólvega con 4,6 litros por metro cuadrado, mientras que los últimos coletazos de la tormenta han marcado cifras inferiores al litro en Almazul, Morón de Almazán o Vinuesa.

Para el resto de la semana y salvo las primeras horas de la tarde de este martes, las previsiones del tiempo de la Aemet no traen apenas probabilidades de lluvia. Habrá nubes sueltas pero pocos visos de precipitaciones. Las temperaturas máximas, de unos 23 grados en la zona centro. Las mínimas evitarán de nuevo las heladas en la mayor parte del territorio provincial.

En el capítulo de afecciones al tráfico, la mañana del martes ha comenzado con algo de niebla en zonas como el valle del Duero entre Almazán y Soria pero a las 12.00 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) no tenía ningún aviso por esta circunstancia en su mapa de información en tiempo real.