Soria reestrena la conexión con Burgos con autobús para los sábados

El bus que cubrió el trayecto entre Burgos y Soria a su llegada a la estación de la capital.MARIO TEJEDOR

Soria y Burgos están, desde ayer, un poco mejor conectadas con el regreso desde ayer del autobús de los sábados. El nuevo servicio de autobús para los sábados permitirá conectar ambas capitales por Navaleno, ampliando la oferta del transporte público y se une a las rutas que cubren el trayecto durante el resto de la semana.

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pondrá en marcha ayer el nuevo servicio de autobús en la línea Burgos-Soria, por Navaleno, que permitirá poder viajar todos los sábados con salida de Soria a las 9.00 horas y regreso desde Burgos a las 13.00 horas, según informaron desde la Junta. Ayer el servicio ya fue utilizado por varios pasajeros.

Este avance, según se informó en su momento, responde «al compromiso expresado en varias ocasiones por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en sede parlamentaria». Esta cuestión ha sido planteada en diferentes ocasiones en las Cortes de Castilla y León, y la Junta «siempre ha manifestado su voluntad de atender a las demandas de los ciudadanos», según informó Ical.

Con este nuevo servicio se da un paso más en el objetivo de la Junta de ofrecer soluciones reales a los sorianos y a todos los ciudadanos de Castilla y León, reforzando la cohesión social y territorial de la Comunidad.

Este servicio se une a los que ya viene operando esta línea. En cuanto a la ruta en sentido Burgos, por Navaleno, hay expediciones de ida de lunes a viernes laborables a las 7.00 y 15.00 horas. Los martes, jueves y viernes laborables a las 19.00 horas, y domingos y festivos a las 16.00 horas. De Burgos a Soria el horario es, de lunes a viernes laborables a las 7.00 y 15.00 horas, y los martes, jueves y viernes laborables, domingos y festivos, a las 19.00 horas.

Cuando el servicio es por Covaleda, desde Burgos los autobuses salen los lunes, miércoles y viernes laborables a las 13.00 y a las 19.00 horas, y los domingos y festivos a las 14.00 horas. Desde Soria, los lunes, miércoles y viernes laborables parten a las 14.15 y a las 19.00 horas, y domingos y festivos a las 9.30 horas