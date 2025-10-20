La inversión en las travesías de Soria crece un millón de euros por un modificado

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La inversión en las travesías aumenta. Lo hace de la mano de un modificado de obra que incorpora ciertas propuestas del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma como mejoras del proyecto. En el entorno del millón de euros, explicó la concejala de Obras, Ana Alegre, se sitúa un modificado del que el pleno se dará por enterado en la sesión de esta mañana. La ejecución corresponde al Estado a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, recordó la concejala, pero desde el Consistorio hay que certificar que «somos conocedores» de los cambios.

Aproximadamente medio millón del modificado se corresponde con las aportaciones del Ayuntamiento. Alegre refirió que proceden tanto de sugerencias vecinales como de los técnicos. Entre las novedades, destaca la que se está produciendo en La Arboleda. Aprovechando las obras de las aceras se ha desmontado la escalera de piedra y se está construyendo una rampa de accesibilidad. También del Ayuntamiento procede la mejora de dotar de iluminación a todos los pasos peatonales.

El modificado atañe a la segunda fase de las travesías, la que se desarrolla desde la Carretera de Logroño hasta el aparcamiento de San Polo. Es el primero que tiene como objeto este área de intervención y el segundo en las travesías. Hace tiempo el Ayuntamiento ya se dio por enterado de las modificaciones en la primera fase (de la rotonda del Caballo Blanco a la Carretera de Madrid, pasando por Eduardo Saavedra). Más de medio millón se agregó entonces a la actuación, valorada en 12 millones a cargo de la empresa Dragados.

De la segunda fase de las travesías se responsabiliza la UTE Collosa-Pavasal, por importe de 7,3 millones de euros. La Comunidad Autónoma ha hecho aportaciones derivadas del BIC de la concatedral de San Pedro. Se trata especialmente del pavimento de la nueva acera. Si bien el Consistorio planteó en su momento el de las zonas nobles de la ciudad, desde Patrimonio se inclinaron por otra opción. La Junta requiere además un seguimiento arqueológico.

Finalmente, indicó la concejala de Obras, hay una serie de cambios solicitados por las empresas de servicios, como la mixta del agua o las eléctricas.

En estos momentos las obras de las travesías se centran sobre todo en la segunda fase, pues la primera está prácticamente finalizada con las transformaciones en la avenida de Valladolid y Eduardo Saavedra, con sus bulevares y nuevas rotondas. En San Pedro y en la zona de La Arboleda se trabaja en las nuevas aceras, en un recorrido desde la Carretera de Logroño también muy avanzado.

La tercera y última fase de las travesías tiene que ver con el puente de piedra, cuya restauración y consolidación también está prácticamente acabada. La UTE Alvac y Orion Reparación Estructural se hizo cargo de las operaciones por un millón de euros.