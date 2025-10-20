La ley mordaza deja 1.277 sanciones y 760.000 euros en multas durante 2024

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La polémica Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza cumple 10 años de aplicación y las multas impuestas en la provincia de Soria durante este tiempo alcanzan los 4,6 millones de euros. Los datos del Ministerio del Interior publicados esta semana indican que en 2024 se volvieron a elevar los topes de sanciones y multas -a excepción del año de la pandemia- con 1.277 sanciones que costaron a los sorianos multados 760.063 euros.

Justo en este 2025 se cumple una década desde que la polémica normativa entró en vigor. La ley ha estado en el centro del debate político en varias ocasiones con su derogación como reclamo de algunos de partidos que han acompañado al Gobierno del PSOE, pero hasta la fecha se mantiene activa. Tal y como está explicado con anterioridad, en Soria se han interpuesto algo más de 8.000 sanciones que han supuesto a los infractores multas por valor de 4,65 millones de euros. No obstante, cabe puntualizar que el año en el que hubo un mayor número de multas –2.219– y mayor recaudación –1.380.046 euros– se corresponde con el 2020, año de la pandemia y que muchas de estas sanciones interpuestas durante el Estado de Alarma fueron suspendidas.

El Ministerio del Interior acaba de publicar los datos referentes a 2024 y durante el año pasado en Soria se interpusieron 1.277 sanciones, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas, desobediencia a la autoridad y la tenencia de armas prohibidas. Estos procedimientos abiertos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado supusieron el establecimiento de multas por valor de 760.083 euros.

Tanto el número de sanciones como la cuantía de las multas son las más altas en los diez años de vida de la ley mordaza a excepción, como ya está referido, al año de la pandemia. Con respecto al año pasado el número de sanciones que se activaron en Soria creció un 10,75% sobre 2023 (1.153) mientras que el volumen económico de las multas interpuestas creció un 16% (655.399 euros en 2023).

La gran mayoría de las multas en Soria están relacionadas con infracciones al artículo 36.16 de la normativa. Este apartado sanciona «el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares». Solo el año pasado se impusieron en Soria 828 sanciones, lo que supone el 65% del total y en cuanto a las multas vinculadas a las infracciones de este artículo ascendieron a 568.492 euros, el 75% del total.

El segundo gran bloque de sanciones y multas en Soria, a gran distancia del primero con 183 expedientes y castigos económicos por valor de 21.860 euros están referidos a infracciones del artículo 37.04: «Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal». En este caso se trata de sanciones leves, pero pueden juntarse con las 120 denuncias, con multas de 80.633 euros, por infringir el 36.06 que expone casos por «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación».

El último bloque significativo de sanciones reúne 83 procedimientos con multas por algo más de 53.000 euros que hacen referencia al artículo 36.10 que sanciona «portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal».