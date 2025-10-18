Aumenta la delincuencia en menores y en ciudadanos de origen extranjero en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior ha publicado esta semana el Anuario que recoge el resumen de toda la actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los números indican que el año pasado en Soria hubo un descenso de la delincuencia en términos generales mientras que se elevó ligeramente el porcentaje de delitos que la policía logró esclarecer. Las cifras también dejan un aumento notable en términos porcentuales de los delincuentes que aún no han alcanzado la mayoría de edad y también de los ciudadanos de origen extranjero que son detenidos o investigados. En Soria se detuvo o investigó a 897 personas y el 33% carecía de la nacionalidad española.

Tal y como está explicado el Anuario de Interior es un compendio que recoge las principales cifras vinculadas con la seguridad y la actividad policial. Los datos correspondientes al 2024 indican que en la provincia de Soria se tuvo conocimiento de un total de 3.559 hechos delictivos lo que supone un descenso del 4,2% de los delitos con respecto a 2023 (3.715). Interior asegura que la actividad de la Policía y la Guardia Civil en la provincia propició el esclarecimiento de 1.502 delitos por los 1.548 resueltos en 2023.

Aunque el número de hechos esclarecidos es inferior, cabe destacar que el porcentajes éxito policial es más elevado, debido al descenso de la delincuencia. Concretamente, en el año 2023 se logró resolver el 41,66% de los delitos cometidos mientras que el año pasado el porcentaje de éxito alcanzó el 42,2%. Apenas son seis décimas, pero ahondan en la calificación de Soria como una de las provincias más seguras del país.

Una de las cifras clave que ofrece la publicación del Ministerio del Interior es el número de personas que fueron detenidas o investigadas por su relación con actividades delictivas durante el pasado año. En Soria tuvieron esa condición de detenidos o investigados 897 personas por las 922 del ejercicio anterior lo que indica una rebaja del 2,7%. Vinculado a esta cifra, Interior ofrece cifras sobre colectivos concretos, como es el caso de los menores, o más concretamente, a personas de entre 14 y 17 años. En el caso de Soria hubo 34 menores que fueron detenidos o investigados por la comisión de delitos. El año anterior habían sido 27 lo que deja un aumento del 25,9%. Es uno de los mayores aumentos porcentuales del país. De estos 34 menores 28 eran hombres y 6 mujeres.

En el análisis etario cabe destacar que el grupo de personas con mayor número de detenidos o investigados fueron las que se sitúan entre 41 y 64 años con 341. Destacar también que se investigó la actividad delictiva de 37 personas que tenían más de 64 años.

Otro de los colectivos sobre los que se ofrece información más detallada es la actividad delictiva de las personas de origen extranjero. Desde Interior indican que el año pasado se detuvo o investigó a 301 ciudadanos extranjeros por su relación con delitos cometidos en Soria. El número aumentó un 4,9% con respecto al año anterior cuando fueron 287. Tal y como está explicado, en total fueron 897 las personas investigadas o detenidas en Soria por lo que los 301 extranjeros suponen que el 33% de los sospechosos de la comisión de delitos en la provincia era de origen extranjero. Hay que recordar que ahora mismo y tras el aumento de los últimos años, los ciudadanos de origen extranjero suponen alrededor del 13% de la población de la provincia de Soria. Entre los extranjeros relacionados con la actividad delictiva el año pasado desde Interior indican que 276 eran hombres mientras que las restantes 25 eran mujeres.