Curso de Protección Civil sobre búsqueda de desaparecidos a pie de campo en Soria

El curso se centró en la coordinación en la búsqueda de desaparecidos, con participantes de distintas provincias

Situaciones de emergencia como la búsqueda de un desaparecido requieren de rapidez, pero es igual o más importante la coordinación. Miembros de Protección Civil de diversos lugares del país se han dado cita en un Soria en un curso que ha abordado, precisamente, cuestiones relacionadas con la coordinación de la participación del voluntariado de Protección Civil en estos casos: la búsqueda y localización de personas desaparecidas. El curso ha tenido lugar en Berlanga de Duero, una formación impartida por la Escuela nacional de Protección Civil de la Dirección General de Protección Civil -Ministerio del Interior- y ha estado coordinada por la Asociación Nacional de asociación y agrupaciones de Protección Civil. La iniciativa congregó a voluntarios de distintas provincias como Ciudad Real (Socuéllamos); Navarra (de Milagro); Teruel, Zamora; y Madrid, además de Soria, con la participación de Berlanga y Golmayo.

Metodología, coordinación de recursos y nuevas tecnologías fueron algunas de las materias encima de la mesa en este curso, impartido la mayor parte al aire libre. También asistió una pareja de servicio del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la comarca de Bayubas-Quintana Redonda. Participantes del curso destacaron el interés del mismo tanto el desarrollo de las tareas de Protección Civil, como a la hora de dirigir los equipos. Así, se habló de la coordinación y protocolos de actuación del conjunto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en casos de desaparecidos y en búsquedas en el medio rural, así como de la metodología necesaria en la búsqueda y salvamento terrestre y las diferentes técnicas de intervención. El curso -el sábado en sesiones de mañana y tarde y el domingo, solo de mañana- congregó a 23 personas, incluidos dos profesores de la Escuela Nacional de Protección Civil y un coordinador.

Sobre la mesa estuvo, por otro lado, el uso de drones en las operaciones de búsquedas; las tipos de desapariciones y el perfil de los sujetos, así como la responsabilidad civil de los participantes, la seguridad y los riesgos asociados en la búsqueda, según fuentes de la organización.

En el curso se habló también de nociones como meteorología, clima y cartografía; sistemas de búsqueda, rastreo e indicios de presencia humana; así como búsquedas en grandes áreas, escombros y estructuras colapsadas con equipos caninos y la metodología y formación cinológica del binomio de búsqueda. Fundamental en las desapariciones resulta la atención, protección y orientación de los familiares, tal y como quedó de manifiesto en el curso, que incluyó ejercicios prácticos de simulación de búsquedas.