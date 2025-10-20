El TSJ confirma la condena a 13 años de cárcel a un hombre por agresión sexual continuada a una menor en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sala de los Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha confirmado la sentencia emitida el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de Soria. Aquel dictamen judicial condenaba a 13 años de prisión a un hombre de 35 años por agresión sexual continuada a una menor de 16 años. La Audiencia le establecía una pena de 12 años por la agresión y un año más de prisión por violencia. Además, incluía una multa por vejaciones y más de 2.000 euros de indemnizaciones por los daños morales.

El condenado presentó un recurso al TSJ y la sentencia emitida el pasado día 10 desestima todas sus pretensiones. "Desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal contra la sentencia de 28 de mayo dictada por la Audiencia provincial de Soria" indica en el fallo añadiendo que "debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, sin hacer mención a las costas causadas en la presente instancia". En el recurso el condenado aludió a cuestiones como un error en la valoración de la prueba e intentó justificar un error "de tipo en relación con la menor de edad denunciante" asegurando que desconocía la edad de la misma, pero, tal y como está explicado, el recurso ha sido desestimado con integridad.

Entre los hechos probados se establece que el condenado, de nacionalidad peruana, desde el 3 de enero de 2023 y hasta el mes de noviembre de 2023 mantuvo una relación sentimental sin convivencia con la menor, que por aquel entonces contaba con 15 años. Según el fallo de la Audiencia, la diferencia entre el condenado y la menor era de 20 años y desde el primer momento supo de la condición de la menor, aunque el hombre dijo que tenía 19 y luego 25, cuando en realidad tenía 35.

En enero de 2023, la menor y el condenado quedaron, también a través de las redes sociales, para verse en persona, momento en el que comenzaron a salir. Durante los primeros meses todo transcurrió "con normalidad" hasta que el hombre comenzó a mostrarse celoso porque la niña "salía mucho con sus amigos", a tal punto que le obligaba a mandarle su ubicación real por whatsap y controlada sus redes sociales. El condenado decía a la víctima que no le contase a nadie que eran novios.

En fechas exactas que no constan, pero en todo caso, durante la relación sentimental el hombre, "guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos" y aprovechándose de la diferencia de edad existente entre ellos, que además había ocultado a la perjudicada, así como la evidente falta de madurez de la chica, mantuvo en diversas ocasiones relaciones de naturaleza sexual con acceso carnal y sin preservativo.

En la mañana del día 10 de noviembre, ya rota la relación, el condenado inició en su lugar de trabajo una discusión con la niña, en el curso de la cual la agredió físicamente, propinándole un bofetón y causándole una contusión en su mejilla derecha y erosión en mucosa interna del labio inferior.

El 11 de noviembre se acordó imponer al acusado la prohibición de acercarse a la perjudicada a una distancia inferior a 300 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella.