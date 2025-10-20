La capital
Cerrado el puente de piedra de Soria por obras de asfaltado
Novedades significativas para el tráfico rodado en la capital soriana. El puente de piedra está cerrado este lunes por obras de asfaltado, una de las intervenciones previstas dentro de los trabajos en la estructura medieval.
De esta forma, los desvíos se incorporan a través de la variante para la entrada y salida por esta zona de la ciudad.
Durante el pasado verano también se cortó en alguna ocasión el puente por obras en las aceras.
Soria
La inversión en las travesías de Soria crece un millón de euros por un modificado
José Ángel Campillo
Las obras en el Puente de Piedra de Soria fueron adjudicadas a la UTE Alvac y Orión por un millón de euros y se centran en la mejora de las travesías y en la depuración de las viviendas de la margen izquierda,