Maratón de donación de sangre este jueves en el hospital Santa Bárbara de Soria

El Hospital Universitario Santa Bárbara acoge el jueves 23 de octubre un maratón de donación de sangre, organizado por la Junta de Castilla y León, a través del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con la colaboración de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

La sala habilitada al efecto estará ubicada en el Área de Formación, en la planta 0 junto al Servicio de Rehabilitación, en el acceso al hospital por la calle Doctor Fleming. El horario previsto para poder donar es de 08.45 a 14.15 horas y de 15.45 a 21.15 horas.

Esta campaña de donación de sangre está especialmente diseñada para todos los trabajadores de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), pero también pueden donar pacientes y familiares. Hay que apuntar que se recomienda a los nuevos donantes que no acudan a última hora.

Los requisitos y recomendaciones para poder ser donante de sangre son: ser mayor de 18 años; pesar más de 50 kg; gozar de buena salud; desayunar bien, si se va a dona por la mañana y, si va a ser por la tarde, esperar dos horas después de comer; y se recomienda beber agua para facilitar la donación.

Además, es imprescindible presentar el documento físico del DNI y no padecer ni haber padecido anteriormente cáncer, ni ninguna enfermedad transmisible por la sangre (hepatitis B o C, sida, sífilis, etc.). Si se ha padecido hepatitis A en la infancia hay que comunicarlo, pero sí se puede donar.

Hay una serie de causas por las que no se puede donar sangre de manera temporal, como haber sufrido una intervención quirúrgica. En este caso, debe esperarse cuatro meses, si ha sido cirugía mayor, o una semana, en caso de tratarse de cirugía menor. Si se ha tenido fiebre hay que esperar 15 días a partir del momento en que deja de tenerse. Tras una extracción dental, endodoncia, extirpación de verrugas o quistes, hay que esperar una semana; tras una endoscopia, tatuajes, piercing o pendientes, cuatro meses.

Si se han realizado viajes internacionales recientemente hay que consultarlo con el médico antes de donar.

En caso de estar embarazada, no se puede donar hasta que hayan transcurrido seis meses desde el parto (también en el caso de aborto).

Con una sola donación se salvan hasta tres vidas

Es importante saber que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas. El proceso de donación de sangre es muy sencillo:

-Entrevista confidencial: antes de donar, el personal sanitario realiza una entrevista al donante para descartar cualquier problema que impida la donación. Se le mide la presión arterial, el pulso y se le extrae una gota de sangre de un dedo para comprobar el nivel de hemoglobina y detectar así una posible anemia.

-Donación: el propio acto de la donación dura entre cinco y siete minutos. Se utiliza material estéril y desechable, no existiendo ningún riesgo de contagio de enfermedad transmisible por la sangre.

-Después de donar: una vez realizada la donación, el donante se toma un refrigerio consistente en agua o refrescos y algún alimento sólido. El volumen de sangre extraído (450 cc) se recupera a las dos horas, por lo que no existe riesgo de debilidad. Al cabo de unos días, recibirá un sms en su teléfono móvil con el resultado de los análisis.

Soria: 3.562 donaciones hasta el 30 septiembre

Según datos de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, esta provincia cuenta con unos 5.000 donantes activos. A fecha 30 de septiembre, el número de donaciones en este año han sido de 3.562, cifra similar al mismo periodo de 2024.

Las reservas del grupo sanguíneo que más bajas están hoy es el A-, B-, 0-, 0+ y AB-, pero todos los grupos sanguíneos son necesarios. El 0- es un grupo que se utiliza en momentos en los que se necesita una rápida intervención y no se conoce el grupo del paciente, pero la mayor parte de la población es de los grupos sanguíneos A+ (37 %) o 0+ (34 %), por lo que son también los grupos que más se solicitan.

Horario de donación habitual

El horario habitual de donación en el punto fijo ubicado en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, con sede en el Parque de Santa Clara, es: lunes, de 15.00 a 21.00 horas; y martes y miércoles, de 9.00 a 15.00 horas (este miércoles estará cerrado, ya que se podrá donar en el Campus Duques de Soria de 9.00 a 14.00 horas). El viernes 24 de octubre, estará abierto de 9.00 a 15.00 horas.

Asimismo, el primer jueves de cada mes el autobús de donación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León se instala en la plaza Mariano Granados en horario de 8.45 a 14.15 horas y también estará el viernes 31 de octubre por la tarde, de 15.45 a 21.15 horas.