Dos tramos sorianos están entre los 10 viales más peligrosos de España

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El colectivo Automovilistas Europeos Asociados (AEA) difundió ayer un nuevo informe sobre los tramos de carretera más peligrosos del país. Dos tramos de Soria, ambos en la N-111, se sitúan entre los 10 más peligrosos de toda España, concretamente en los puestos 9 y 10 del listado. En la provincia hay otros tres tramos que entran dentro del listado de los más peligrosos, otros dos situados en la N-2 y el último en la N-110, según el citado informe.

En la Comunidad los dos puntos más peligroso se sitúan en Soria, en la N-111, ambos ubicados en las inmediaciones del municipio de Adradas, entre Medinaceli y Almazán. Por allí, la N-111 transcurre en paralelo a la A-15, que une la A-2 con Soria capital. Estos dos puntos ocupan la novena y décima posición en el conjunto nacional, según recoge Ical.

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados ‘puntos negros’ «que es necesario corregir». En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio (IP) en los cinco últimos años igual o superior a 82, es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

Hay que tener en cuenta que para este tipo de cálculo se introducen factores como el número de accidentes, el de víctimas o el volumen de tráfico. El tramo más peligroso de Soria, y de toda la Comunidad, es el que se sitúa en el punto kilométrico 173 de la N-111 en el cruce de Adradas con índice de peligrosidad medio de 722,9. Durante el periodo analizado en ese punto se registró un accidente con una víctima mortal. Ocupa el puesto 9 de todo el país y el puesto 10 es para otro punto de la misma carretera, el 177 con exactamente los mismos datos.

En la red de carreteras de la provincia se localizan otros tres puntos dentro de los 270 más peligrosos del país. Dos están en la N-2 ocupando los puestos 20 y 35 del país. Concretamente, se trata de los puntos kilométricos 104 y157 que acreditan un índice de peligrosidad medio de 368,2 y 268,9 respectivamente. En ambos puntos durante el periodo de vigencia del estudio se registraron un accidente y una víctima mortal respectivamente. El último punto negro de Soria se ubica en la N-110, concretamente, en el punto kilométrico 69 con un índice de peligrosidad de 1415,8. Este punto sin embargo es el que presenta un mayor volumen de accidentes y víctimas en el periodo analizado con 3 accidentes mortales y cuatro víctimas.