El ‘cuento’ de la quinta planta de Pajaritos ahora sí enfila su final

«Otro cuento que se les acaba». Con esas palabras explicaba el alcalde, Carlos Martínez, a mediados de mayo de 2023 –apenas 10 días antes de las elecciones municipales– que el Ayuntamiento había ordenado en primera instancia el derribo de la polémica quinta planta. La afirmación iba dirigida al PP que había hecho de esta polémica casus belli. Dos años y medio después el ‘cuento’ ahora sí parece haber entrado en su capítulo final después de salvarse a través de una resolución municipal y pasar un proceso judicial que escalaría hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para acabar cayendo, en todos los sentidos.

Tras las pruebas realizadas a principios de mes, el polémico edificio levantado por Domus Nebrija en el sector de Pajaritos II luce ya en su fachada una armadura de andamios que presagian el inicio de la intervención. Tal y como establece el mandato judicial, Domus debe proceder al derribo de todos los elementos que están por encima del forjado de la planta cuarta. En cuestión de semanas la quinta planta habrá sido demolida enterrando de esta manera una de los asuntos más espinosos que ha afectado al urbanismo municipal en los últimos años.

Fue a principios de enero cuando se conocieron las sentencias que pusieron fin al procedimiento judicial de la quinta planta. La sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó los recursos interpuestos por la constructora contra las sentencias del Juzgado de lo Contencioso de Soria que, por una parte ordenaba el derribo de la quinta planta y , por otra, ratificaba la sanción de 150.000 euros por infracción grave. Una vez que la sentencia fue firme –en el mes de marzo– la empresa debía dar los pasos necesarios para tirar la planta construida por encima de licencia y pagar la multa al Ayuntamiento. A mediados de marzo desde el Ayuntamiento de Soria se informó que la empresa había abonado la sanción interpuesta y presentado el proyecto de demolición que unas semanas después fue rechazado. Domus tuvo que presentar un segundo proyecto que en esta ocasión, sí cumplía con las prescripciones marcadas en la sentencia judicial.

No obstante, el derribo ha tardado aún algunos meses. A agosto se concedió el permiso para ejecutar el derribo, pero Domus, empresa constructora, se topó con dificultades para encontrar una firma que pudiera ejecutar el mismo, tal y como trasladó el Ayuntamiento de Soria. A principios del mes de septiembre ya se desarrollaron las primeras pruebas para afrontar el ‘desmontaje’ de la planta construida sobre licencia. La obra se llevará a cabo sin el desalojo de los vecinos que ocupan desde hace más de un año y medio algunos de los pisos del inmueble, según confirmó el propio Consistorio capitalino.