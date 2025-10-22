El sindicato CSIF carga contra la política laboral del Ayuntamiento de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Soria ha denunciado este miércoles la política laboral que practica el Ayuntamiento de Soria. El sindicato denuncia “el intolerable uso que hace el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Soria del enfrentamiento en la gestión del personal y exige al alcalde, Carlos Martínez Mínguez, acabar con esa utilización y desbloquear, negociar y solucionar los asuntos laborales pendientes y bloqueados”.

El sindicato independiente dice que se está "buscando confundir" a los trabajadores y trabajadoras municipales y a los vecinos, “intentando hacer creer que los sindicatos y sus representantes actuamos y vamos contra ellos, pero esa falsedad y esa estrategia no van a salir bien. La gestión pública está para prestar unos óptimos servicios públicos, para mejorar la vida de los ciudadanos y -también- de su plantilla, no para utilizarla de arma de conflicto y de choque”. Es más, subraya CSIF que “es una actitud despreciable e indigna, nada ejemplarizante”.

Insiste en que “el concejal de Personal tiene que merecer el cargo, ponerse a trabajar y desbloquear el sin fin de asuntos laborales pendientes. Seguimos sin negociar y sin cumplir calendarios laborales, carrera profesional, fondo de acción sociosanitario, plan de igualdad, sin cubrir bajas y jubilaciones… Continuamos sin tratar temas que deberían estar resueltos y no encallados, con la responsabilidad del equipo de Gobierno y de su alcalde, con incumplimientos constantes", y se pregunta "para qué sirve la mayoría absoluta”.

La organización sindical independiente explica que hace dos años que se publicó en el BOP de Soria (4 de septiembre de 2023) la subida salarial en torno al 10% del alcalde, concejales y personal eventual de confianza, “y no hemos visto todavía ningún acuerdo firmado, con los representantes sindicales sobre una subida equitativa de las retribuciones para todos los trabajadores”. Reitera que el convenio laboral caducó hace 10 años, en 2015, y no se negocia: “Esto no es solo mala gestión, es desprecio a la plantilla”. CSIF critica que se tarde diez años en aprobarse una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y se haga "sin consenso y con el rechazo de toda la parte social".

Pone como ejemplo que la segunda actividad en la Policía Local no aparece en puestos identificados en la RPT. CSIF reprocha también que el Ayuntamiento esté "reduciendo el personal que necesita la ciudad, y que acuda a semi-privatizaciones de ciertos servicios".