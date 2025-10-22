La Feria de Empleo de Soria atrae talento joven

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Hasta 750 empleos de medio centenar de empresas se han ofrecido en la mañana de este miércoles a una avalancha de jóvenes que ha llenado el Palacio de la Audiencia de la capital soriana para conocer de primera mano las demandas que el sector empresarial puso en los stands de la cuarta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Soria Emplea’, con el fin de captar el talento de la provincia pero también de fuera.

Y es que la campaña que ha realizado la Cámara de Comercio, organizadora del evento, en el metro de Madrid, pero también en localidades limítrofes como Tarazona en Zaragoza, Tudela en Navarra, Aranda de Duero e incluso Logroño, ha tenido su repercusión con interesados sobre todo en mejoras de empleo. De hecho, en esta edición algunas empresas han manifestado que han recibido currículums «muy interesantes».

«Para nosotros la feria es toda una gala porque estamos todos los que tenemos que estar, ya que es un proyecto que va más allá del punto de encuentro entre la empresa y el trabajador, sino que se ha conformado todo un ecosistema con convenios con las administraciones, todas involucradas en captar y retener talento», señala el presidente de la Cámara, Alberto Santamaría.

Y es que las empresas mostraron orgullosas todo lo que pueden ofrecer al mercado laboral, que «al final es para fortalecer el tejido socioeconómico de la provincia», añade Santamaría.

Sí que reconoce «una incursión muy importante del sector agroalimentario», pero también se oferta «lo clásico, como mantenimiento, electricidad, puestos vinculados a la industria, operadores…». Nufri, de hecho, requería 500 empleos para la recogida de fruta, pero al estar en campaña todavía, recepcionará las ofertas a través de la Cámara.

«Tenemos más demanda que posibilidades de encontrar mano de obra, de modo que tenemos que atraer personal para hacer que sea una tierra atractiva y que sea un imán para revertir a medio plazo la situación demográfica de la provincia evitando la fuga de talento, y ahí juega un papel importante la conexión con la Universidad», reconoció Santamaría, quien añade que resulta complicado cubrir todos los puestos: «Esto no es inmediato, las empresas están contentas, pero es a medio plazo».

Organizada por la Cámara de Comercio de Soria, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de la Castilla y León, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) , se enmarca dentro del programa Talento Joven y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial, la Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid.

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha puesto el foco en la importancia que dan las administraciones al empleo, en un encuentro que es «parecido a lo que se ofrece en unas oficinas del Ecyl» donde se une la «inquietud de las empresas por encontrar trabajadores y de las personas por encontrar empleo». Recordó que se ha duplicado la inversión prevista para «no dejar de prestar atención a los desempleados» y también a las empresas, con una serie de talleres destinados a ellos. Y añade que la Junta invierte 5,9 millones para atender a 12.800 sorianos en toda la provincia, tanto para formar a las personas ocupadas o desempleadas así como por el apoyo del emprendimiento con 70 ayudas el pasado año.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha incidido en la importancia de esta feria en una provincia como Soria «por una necesidad manifiesta». En este sentido, aseguró que el Gobierno «apuesta por el empleo dirigido a la juventud, para que cada vez menos jóvenes estén en situación de desempleo», y recordó que estos eventos «son una necesidad y una garantía para que tanto empresas como demandantes de mejora de empleo tengan la oportunidad para intercambiar currículums».

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, insiste en la gran oportunidad para que esa «fuga de talento» se revierta y no ser capaces «de exportarlo como hasta ahora sino también de atraerlo» con muchos proyectos en la provincia «que requieren de formación específica y que permitirán que se asiente población en la provincia lo que ha llevado a la Diputación a implicarse con este proyecto».

También el alcalde de Soria, Carlos Martínez, señala proyectos del Gobierno de España que se están poniendo en marcha y que generarán muchos puestos de trabajo y, en este sentido, subraya la importancia de formar a estos perfiles específicos que se pueden requerir. Por ello, cree que las administraciones también tienen su papel como catalizadores de la generación de empleo a través de políticas proactivas que requieran empleo, «inversiones que generan bienestar en la calidad de vida» y que vayan acompañados de la creacion de puestos de trabajo.