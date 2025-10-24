Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga al conductor de una furgoneta por conducir triplicando la tasa de alcoholemia permitida, tal y como ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Los hechos ocurrieron a las 21.27 horas del pasado viernes, 17 de octubre, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria fue avisada por la central COTA (Centro Operativo de Tráfico), para localizar un vehículo tipo furgoneta que circulaba con una conducción errática, consiguiendo su parada en el kilómetro 384,000 de la N-234 término municipal de Cabrejas del Pinar.

Una vez parado y al proceder a realizar las correspondientes pruebas de alcoholemia al conductor, éste arrojó tasas de 0,92 y 0,87 mg/l de alcohol en aire espirado, triplicando la tasa permitida, que para el tipo de conductor y vehículo es de 0,25 mg/l.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial tal y como previene el artículo 379.2 del Código Penal, al haber superado la tasa de alcoholemia establecida. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Soria.

Este delito puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.

La ingesta de bebidas alcohólicas, así como la de drogas y sustancias tóxicas influye en el conductor de un vehículo con la disminución de la capacidad sensorial, de reflejos y de atención en la conducción, desvirtuando la percepción de la realidad, determinando una conducción inapropiada y creando un concreto peligro para la vida propia y del resto de los usuarios de la vía, aumentando exponencialmente la posibilidad de sufrir un siniestro vial.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la App Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.