Investigado por la Guardia Civil por conducir un camión en la A-2 con una tasa de alcohol siete veces superior a la permitida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria ha investigado a un hombre por conducir un camión con una tasa de alcohol siete veces superior a la permitida. El hecho ocurrió a las 19.35 horas del día 07-10-2025, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) localizó a este vehículo cuando conducía por la A-2, a la altura del kilómetro 174,000 término municipal de Arcos de Jalón (Soria), tras recibirse llamadas en la Comandancia alertando de la circulación anómala de un vehículo articulado por la autovía.

Los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado de 1,19 y 1,12 mg/l en aire espirado, siendo la tasa permitida de 0,15 mg/l al ser un conductor profesional y circular con un vehículo de transporte de mercancías de más de 3.500 kilos. Ello significa que conducía septuplicando la tasa permitida, según la Subdelegación del Gobierno.

Esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial al haber superado la tasa de alcoholemia establecida, siendo inmovilizado el vehículo.

Las diligencias instruidas y la persona investigada son puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Almazán (Soria).

Este delito recogido en el art. 379.2 del código penal, puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.