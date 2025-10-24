La borrasca Benjamín deja hasta -3,7 grados en Soria y trae bastante lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La borrasca Benjamín se deja sentir en Soria con cifras y previsiones no extremos para otoño pero sí llamativos viendo las jornadas previas. Por ejemplo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado a tres pueblos de Soria entre los más fríos de España con heladas de hasta -3,7 grados y prevé bastante lluvia, especialmente el sábado.

En el capítulo del frío, las estaciones de San Pedro Manrique (-3,7 grados y tercer puesto), La Póveda-Barriomartín (-3 grados y cuarto puesto) y Vinuesa-El Quintanarejo (-1,8 grados y décimo puesto) han estado entre los puntos con las mínimas más bajas de todo el país. No obstante las heladas no han sido generalizadas. Por ejemplo, en Soria capital la temperatura más baja ha sido de cinco grados sobre cero en este viernes.

Respecto a las previsiones llega lluvia, muy esperada tanto para un posible brote (tardío, eso sí) de setas y hongos como para recrecer los embalses, parece que será una constante según lo anticipado por la Aemet. Ahora, la borrasca Benjamín trae el otoño.

Así, para última hora de este viernes los porcentajes de precipitaciones comienzan a ser muy elevados y durante toda la jornada del sábado son prácticamente un hecho. El cielo estará muy nuboso y se espera lluvia de Langa de Duero a Ágreda y de Montenegro de Cameros a Retortillo de Soria.

A primera hora del domingo comenzará a despejarse aunque la previsión del tiempo de la Aemet sigue trayendo lluvias. Escamparán conforme avance la jornada. La llegada de la nueva semana devolverá los cielos despejados pero será por poco tiempo. Para el miércoles 29 y el jueves 30 vuelve la lluvia, aunque las previsiones a medio plazo son más susceptibles de revisión conforme se van acercando las fechas.

La cota de nieve aparecerá puntualmente pero en altitudes no debería generar problemas en las carreteras. Por ejemplo el domingo está a 2.000 metros, el martes a 2.100 y el próximo jueves a 2.200.