La Aemet mide viento de hasta 105 kilómetros por hora en un pueblo de Soria con el aviso hasta las 15.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tenía a la provincia de Soria bajo aviso amarillo por fuertes vientos durante el miércoles y este jueves hasta las 15.00 horas. La previsión se ha cumplido y en varias de sus estaciones los datos lo refrendan. Un pueblo de Soria se ha 'oreado' con una racha de más de 100 kilómetros por hora entrando entre los más ventosos de España, y en otro se han rebasado los 90 kilómetros por hora. El siguiente aviso es por lluvia y se activa el sábado.

La Riba de Escalote se ha llevado el mayor empuje. A las 4.20 horas una racha de viento ha alcanzado los 105 kilómetros por hora. Poco después azotaba Liceras, donde a las 4.40 horas llegaba a 91 kilómetros por hora. Todo ello en unos momentos con velocidades sostenidas de 63 y 62 kilómetros por hora respectivamente.

A pesar de lo desapacible de la jornada, curiosamente Arcos de Jalón figura entre los cinco puntos más cálidos de Castilla y León con 18,3 grados... a las 1.00 horas, con datos de la jornada hasta las 11.00 horas. Entró templado en el jueves pero ni la salida del sol ha podido mantenerlo.

El capítulo de lluvia deja por otro lado noticias positivas tanto para mojar el monte como para un posible brote de setas y boletus. Dos puntos de Soria aparecen entre los más lluviosos de Castilla y León en la mañana de este 23 de octubre. Uno es Vinuesa-El Quintanarejo, que lidera la tabla con 19,6 litros por metro cuadrado. El otro, La Póveda-Barriomartín con 9 litros por metro cuadrado. Ambas son zonas donde tradicionalmente hay un buen aprovechamiento micológico, así que posiblemente esta vez sí llueva a gusto de una amplia mayoría.

Respecto a las previsiones, las temperaturas se mantendrán bastante estables salvo una bajada puntual el domingo con valores un poco por encima de la helada y máximas en torno a los 15-17 grados en zonas medias de la provincia de Soria.

Las precipitaciones comenzarán a dejarse sentir a última hora del viernes, jornada muy nubosa, y el sábado serán una constante. Tanto como para activarse un aviso amarillo de la Aemet por lluvia en puntos como la capital.

El domingo por la maána también se espera lluvia por la mañana aunque despejará más adelante y la cota de nieve aparece pero a 2.100 metros, con lo cual no debería afectar en exceso a la posible producción micológica.