Soria lidera el aumento del paro en la Comunidad, según la EPA

Soria registra 4.000 parados en el tercer trimestre del año, 1.100 más que en el anterior periodo, lo que supone un 37,9% más, de modo que la provincia lidera el aumento del desempleo en la Comunidad, según reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes. También se incrementan los parados en su comparativa interanual un 53,8%, con 1.400 más, y se queda la tasa en el 8,54%.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Soria cerró el mes de septiembre con 43.200 ocupados, 100 menos que en junio, pero la misma cifra que en el tercer trimestre del año pasado. Sin embargo, el paro aumentó un 37,9% con respecto al trimestre anterior, hasta alcanzar una tasa de desempleo del 8,54%, lo que sitúa el número de parados en los 4.000.

En cuanto a los activos, Soria cuenta con 47.200 personas en condiciones de trabajar, 1.100 más que el trimestre anterior, y también gana 1.600 personas con respecto al mismo periodo del año pasado.

Además, tal y como indican las cifras de las estadísticas del INE, Soria lidera la tasa de actividad, que se sitúa en el 59,78%, medio punto por encima de la de la Comunidad. Le siguen Segovia y Valladolid, con tasas de 58,40% y 58,20%, respectivamente.

Por sexos, al término del tercer trimestre del año había en Soria, 2.200 hombres parados, y 1.800 mujeres, con tasas de desempleo del 8,27% y 8,88%.

En el análisis por sectores, la EPA registra en Soria un total de 4.200 ocupados en el sector de la Agricultura, 400 más que en el segundo trimestre, pero 800 menos que hace un año; en Industria son 9.800 ocupados, 800 más que al cierre de junio y 1.600 más que en el tercer trimestre de 2024; Construcción acumula 3.100 ocupados del segundo trimestre, 100 más que en junio y 1.500 más en su comparativa interanual; y Servicios es el que más ocupados cuantifica, 26.200, con 1.200 menos que en junio, y 1.000 menos con respecto al mismo periodo del año pasado.