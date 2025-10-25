Cinco pueblos de Soria entre los 10 más lluviosos de España en el arranque del fin de semana

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La anunciada lluvia ha dejado en la mañana de este sábado a cinco pueblos de Soria entre los 10 puntos con más precipitaciones en España dentro de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante la distribución del agua ha sido bastante irregular. Por ejemplo, en Lubia ha llovido 12 veces más que en la capital y eso que están bastante cerca.

En la tabla de la Aemet con sus 10 estaciones que más lluvia habían registrado hasta las 11.00 horas en toda España, El Burgo de Osma ocupaba la segunda posición con 18,8 litros por metro cuadrado. Le seguía en tercer lugar Lubia con 14,6. Almazul y Morón de Almazán empataban en sexta posición con 10,8 litros por metro cuadrado y Liceras era octava con 10,4.

Valores no excesivos pero que ayudan tanto a que los montes no estén tan secos como a los posibles brotes de setas y boletus. Cabe recordar que por ejemplo el jueves entraban en esta lista las estaciones de la Aemet en Vinuesa-El Quintanarejo y La Póveda-Barriomartín, este sábado ambos con valores bastante bajos al menos por la mañana.

La previsión oficial del tiempo señala que las precipitaciones se prolongarán hasta las primeras horas del domingo. Después vendrán jornadas más secas aunque a partir del miércoles se esperan de nuevo chaparrones si no muy fuertes si bastante extendidos.

¿Habrá boletus para Todos los Santos o un poco más adelante? La pregunta está en las redes sociales y la respuesta sólo la tiene la naturaleza. El lunes es posible que hiele en bastantes puntos de Soria y eso no ayuda, pero a partir del martes y especialmente del miércoles las temperaturas mínimas se recuperan. Unido a las nuevas precipitaciones parece posible si no cambian las condiciones, aunque por las fechas la campaña haya quedado ya marcada y no para bien.