Una bioquímica soriana sobre el cambio de hora: «Tardamos una semana en recuperar la normalidad»

Desde este domingo nuestro país adopta el horario de invierno al haber retrasado los relojes una hora, un cambio que, en principio, seguirá vigente, al menos, hasta 2026, ya que la intención del Gobierno es de eliminarlo ya el año que viene. Y es que hay todo un debate entre muchos colectivos sociales que aportan evidencias científicas para demostrar los desajustes que se producen en el cuerpo humano, que «tarda una semana en recuperar la normalidad tras los cambios de hora». Lo explica Alicia de Lózar de la Viña, facultativo especialista en Bioquímica Clínica y Análisis Clínicos del Sacyl en Soria.

«El ser humano es un animal diurno y sus relojes internos y sus ritmos circadianos se activan con la luz solar. Entonces se produce una respuesta del cortisol al despertar por el estímulo de la luz y el cuerpo empieza a funcionar. Además, hay una regulación de la vigilia y el sueño que se rompe con los cambios de hora porque obliga al organismo a hacer cosas para las que no está programado».

De hecho, expone que en octubre, hasta el cambio al horario de invierno, al hacerse de día más tarde de las 8.30 horas «al cuerpo le cuesta empezar el día» y se encuentra en estado de alerta permanente porque no hay una respuesta buena. «La ausencia de luz solar al levantarse retrasa la sincronización circadiana, aumenta la somnolencia y reduce el bienestar y el rendimiento cognitivo durante la jornada, lo que subraya la importancia de la exposición a luz natural en las primeras horas del día para la salud física y mental».

Esta bioquímica argumenta que «la falta de luz solar al despertar se asocia con una disminución en la magnitud del aumento de cortisol que normalmente ocurre en la primera hora tras el despertar, conocido como la respuesta de cortisol al despertar. La exposición a luz brillante en la mañana incrementa significativamente los niveles de cortisol en comparación con condiciones de oscuridad o luz tenue, lo que indica que la luz solar es un potente modulador de la secreción matutina de cortisol».

«Estudios controlados han demostrado que la exposición a luz de alta intensidad tras el despertar puede aumentar los niveles de cortisol hasta un 35% en comparación con permanecer en oscuridad, de modo que cuando un humano se levanta sin luz solar, el pico fisiológico de cortisol matutino puede ser menor, lo que podría afectar la activación y el estado de alerta al inicio de la jornada».

El problema es que «al forzar el cambio de hora se producen importantes cambios fisiológicos, tales como irritabilidad, somnolencia, alteración del estado de ánimo, depresión u otros problemas psiquiátricos, incluso tensión arterial. Hay mucha evidencia científica de que al cuerpo le afectan muchísimo y se producen tantos desajustes, que luego cuesta una semana recuperar la normalidad. Y todo esto por supuesto afecta a la productividad», sostiene esta soriana.

Además, produce una alteración aguda del ritmo circadiano, que afecta negativamente la duración y la calidad del sueño tanto en niños como en adultos. «En adultos, el cambio a horario de invierno puede aumentar transitoriamente la duración del sueño, pero también se acompaña de mayor insatisfacción y síntomas de insomnio en la semana siguiente. En niños y adolescentes, agrava la tendencia a horarios de acostarse tardíos y reduce la duración del sueño, lo que puede afectar el rendimiento escolar y el bienestar psicológico».

Un impacto negativo más marcado en países del sur de Europa como España, donde los horarios sociales y escolares ya favorecen acostarse tarde y dormir menos. Y «la adaptación al nuevo horario puede requerir varios días, y la desalineación circadiana puede aumentar el riesgo de accidentes, alteraciones metabólicas y cardiovasculares en la población general».

Insiste en que «los cambios de hora producen un desajuste muy rápido, sobre todo en el de marzo, cuando se pasa al horario de verano, ya que se pierde una hora. El de ahora, de invierno nos devuelve algo de equilibrio porque nos acercamos al huso solar que nos correspondería. De hecho, deberíamos estar en el mismo de Reino Unido y Portugal, es decir, dos horas menos en el horario de verano y una menos en el de invierno, que es en el que estábamos hasta 1940, cuando Franco adelantó una hora, como hicieron varios países europeos durante la Segunda Guerra Mundial para alinearse con el horario de Berlín, ya fuera por ocupación militar o por decisiones políticas. Sin embargo, la mayoría de ellos revirtieron ese cambio tras la guerra, a diferencia de España».

De Lózar asegura que «la existencia de una diferencia de dos horas entre el horario oficial y el horario solar en nuestro país genera un desfase crónico entre los ritmos biológicos y los horarios sociales, lo que se traduce en una mayor prevalencia de sueño corto y de baja calidad tanto en niños como en adultos, que implica que la población española inicia sus actividades y se acuesta en horarios que no están alineados con la luz solar, lo que dificulta la sincronización circadiana y favorece la privación de sueño, especialmente en días laborables y escolares».

De hecho, explica que «en niños se ha demostrado que aquellos que viven en zonas más occidentales de España, donde la diferencia entre hora oficial y solar es mayor, presentan menor prevalencia de sueño corto en comparación con los del este, lo que sugiere que la desalineación horaria afecta negativamente la duración del sueño infantil». Y «en adultos y adolescentes, el desfase horario contribuye a acostarse más tarde y menor duración de sueño, agravando los efectos negativos del cambio de hora y de los horarios tempranos».