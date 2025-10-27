Soria se congela esta madrugada

Esta mañana muchos han tenido que emplearse a fondo para quitar el hielo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria ha amanecido congelada este lunes 27 de octubre, y se ha colado entre las diez temperaturas más frías del país. En toda la provincia los termómetros han bajado de cero, por lo que ya se han podido ver estampas con hielo.

El Quintanarejo en Vinuesa ha marcado -2,9 grados a las 8.00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), una mínima que le sirve para situarse entre las diez localidades más frías del territorio nacional, un ranking que lidera Cap de Vaqueira en Lérida, con -6,3 grados a las 00.10 horas. Es más, se encuentra entre las cinco temperaturas más bajas de Castilla y León.

No obstante, las temperaturas para este lunes alcanzarán los 15 grados con cielos despejados, lo que da una idea de la horquilla térmica de estos días en Soria. Una tregua que durará al menos hasta el miércoles, cuando se esperan de nuevo precipitaciones.