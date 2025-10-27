La Inspección de Trabajo da la razón a los trabajadores en nueve de las diez denuncias a la empresa de ambulancias Direxis

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO señala que la Inspección de Trabajo de Soria ha dado la razón a los trabajadores de Direxis Salud, concesionaria del transporte sanitario en ambulancia en Soria, en nueve de las diez denuncias interpuestas contra la empresa en este 2025. Atañen a cuestiones como la tardanza en disponer de los horarios, la falta de instalaciones, la bolsa de horas o cláusulas de los contratos.

"Estas resoluciones confirman lo que CCOO viene denunciando desde hace meses: Direxis Salud incumple de forma sistemática el convenio colectivo y la normativa laboral, afectando tanto a las condiciones de trabajo como a la salud y seguridad del personal", asevera el sindicato a través de un comunicado resumiendo las palabras de Yolanda Martínez, presidenta del Comité de Empresa.

En el escrito se denuncia que el personal de Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) "no puede conciliar su vida laboral y familiar, ya que la empresa comunica los horarios y el trabajo a realizar el día anterior a las 19.00 horas, apenas unas horas antes de que algunos trabajadores tengan que iniciar su jornada, incluso a las cinco de la mañana". Siempre en la versión de CCOO "los cuadrantes anuales se entregan sin especificar la hora de entrada y salida, generando una gran inseguridad e inestabilidad laboral".

La jornada irregular en la que se ampara la empresa "para mantener esta falta de concreción convierte la prestación del servicio en una modalidad 'a llamada' o 'a la carta', en función de CCOO y el comité logran que la Inspección de Trabajo dé la razón a los trabajadores y trabajadoras de Direxis Salud en nueve denuncias por vulneración de derechos laborales en el servicio de ambulancias de Soria", que emplea a cerca de 200 personas.

Asimismo, "la bolsa de horas implantada por la empresa es ilegal, al no haber sido negociada con el comité de empresa ni acordado el modo de compensar las horas. La propia Inspección de Trabajo ha recogido en su resolución que, con esta práctica, Direxis Salud vulnera los derechos de información, consulta y participación sindical, además de imponer una flexibilidad horaria abusiva".

Otra de las denuncias resueltas por la Inspección se refiere a las "19 cláusulas contractuales que la empresa impone a sus trabajadores, de las cuales CCOO considera que 14 son ilegales o, al menos, dudosas".

Por otro lado, CCOO denuncia que "Direxis Salud se niega a entregar al comité de empresa la documentación económica, incumpliendo su deber de transparencia y dificultando la labor de control sindical".

Riesgos laborales

Las denuncias también han puesto de manifiesto que "las instalaciones no reúnen las condiciones legales mínimas para el desempeño de la actividad. La plantilla carece de duchas, vestuarios y taquillas, lo que obliga al personal a regresar a sus domicilios con la ropa de trabajo, frecuentemente contaminada por su contacto directo con pacientes y material sanitario, incumpliendo de forma flagrante la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

"Ni siquiera existe un protocolo de actuación ni un procedimiento de limpieza y desinfección de la ropa de trabajo, lo que agrava el riesgo sanitario tanto para el personal como para sus familias, que se ven expuestas a posibles agentes contaminantes", afirma CCOO en su comunicado. "Esta situación pone de relieve la absoluta falta de medidas preventivas básicas en una actividad esencial como es el transporte sanitario".

además, asevera que "CCOO está también al tanto de los incumplimientos que Direxis Salud está cometiendo respecto a los pliegos firmados con SACYL, lo que agrava aún más la situación del servicio público de transporte sanitario en la provincia. Desde CCOO Soria, lamentamos la situación generada por Direxis Salud y exigimos a la empresa que cumpla con la ley, el convenio y los derechos laborales más básicos".

El sindicato afirma reconocer el trabajo constante del comité de empresa, "cuya labor de denuncia y vigilancia ha permitido que la Inspección de Trabajo dé la razón a la plantilla en nueve resoluciones consecutivas".

“CCOO continuará defendiendo con firmeza los derechos de las trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario. No vamos a permitir que una empresa adjudicataria de un servicio público esencial siga actuando al margen de la ley”, ha declarado el sindicato.