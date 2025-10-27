La Fundación Navalpotro colabora con Unicef en agua y saneamiento para escuelas de Burkina Faso

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un gesto que puede mejorar el acceso a derechos como el agua y la salud para los más pequeños. La Fundación Pedro Navalpotro destinará 5.000 euros al trabajo de Unicef para mejorar el acceso a agua, saneamiento e higiene en escuelas rurales de Burkina Faso. El proyecto contempla tres acciones para hacer una gestión integral del agua y saneamiento:

Se impulsará la mejora y rehabilitación de fuentes de agua y lavamanos. Se distribuirán kits de higiene para mantener las instalaciones; que incluyen productos de limpieza tales como cubos, jabones o escobas. Se impulsarán acciones para promocionar la higiene, tales como el lavado de manos, gestión adecuada del agua, almacenamiento del agua, etcétera.

En Burkina Faso, solo el 64,6% de las escuelas primarias y el 46,4% de las escuelas secundarias tienen acceso a agua potable. Es necesario que las escuelas cuenten con instalaciones adecuadas, tales como instalaciones básicas de agua, saneamiento e higiene, especialmente, para aquellos niños a los que se les corta el abastecimiento de agua salubre porque viven en áreas remotas, o en lugares donde el agua no se trata o está contaminada.

Unicef trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, opera para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

La Fundación Pedro Navalpotro tiene y persigue como fines de interés general, el desarrollo con carácter benéfico y sin ánimo de lucro de todo tipo de actividades sociales, culturales, formativas, asistenciales, de cooperación, difusión, divulgación, promoción y estudio, entre otras, que tengan como objeto "el agua", en su dimensión como recurso natural y su empleo por el hombre, con la finalidad de concienciar su preservación y protección como recurso insustituible y de sus fuentes de generación.