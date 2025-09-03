La Fundación Navalpotro y Tierra Sin Males brindan agua potable a 765 personas en Guinea Bisáu

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Más de 700 personas, muchos de ellos niños, tienen acceso al agua potable gracias a un proyecto con financiación soriana. El objetivo primordial es mejorar su salud evitando que tengan que consumir agua contaminada, además de brindar estabilidad frente a las épocas de sequía. Desde la Fundación Pedro Navalpotro y gracias a la colaboración de la Asociación Soriana Tierra sin Males, ha financiado un proyecto de agua en la Tabanca de Bucaur (municipio de Bigene- Guinea Bisáu), dotando de agua y potabilización para la prevención de enfermedades de transmisión hídrica.

El proyecto pretendía abastecer de agua potable a 765 personas y prevenir patologías. Esto se ha realizado por medio de la construcción de un pozo de agua con cisterna de 4000 litros y bomba fotovoltaica, que permitirá a la población beneficiaria potabilizar el agua, tras la creación y capacitación del Comité de aguas y saneamiento.

Mujeres y niños abasteciéndose de agua potable gracias al proyecto de la Fundación Pedro Navalpotro y Tierra sin Males.HDS

Desde hace algunos años, los habitantes de la tabanca se han visto afectados por la falta de agua de todo tipo, pues esta comunidad, se encuentra en una zona elevada de la región y tras las lluvias los pozos tradicionales se secan. La situación sanitaria era crítica: la población bebía agua de pozos superficiales contaminados o estacionales que se secan tras las lluvias, con graves consecuencias como diarreas, cólera, fiebre tifoidea y otras enfermedades de transmisión hídrica que afectan de manera desproporcionada a menores de 5 años y mujeres embarazadas.

La ausencia de un sistema de saneamiento adecuado agrava estos riesgos. Con la construcción de este pozo, se logrará el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de capacidades y la mejora de la calidad de vida de toda la comunidad.

El pozo de agua con la cisterna abastecerá además de a la tabanca, a comunidades aledañas, que carecen de este derecho, lo que garantizará que un mínimo de 765 personas, de los cuales 343 son niños y niñas menores de 17 años, se beneficien de forma directa, y tengan agua potable a menos de 5 kilómetros de sus casas.