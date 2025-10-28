El zoo de cristal de Soria tendrá cámaras de vigilancia esta Navidad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Reno Rodolfo desapareció el año pasado del zoo luminoso instalado por Navidad en el parque de la Alameda, fue la misma noche en que se inauguró. Desde el Ayuntamiento de Soria no quieren que acciones vandálicas de este tipo se vuelvan a repetir y estas navidades el zoo de cristal contará con cámaras de vigilancia.

El Consistorio capitalino licita por 38.700 euros diversas actividades navideñas para este año, con posibilidad de prórroga para la próxima Navidad de 2026.

El objeto del contrato es la prestación del servicio, organización y desarrollo de las actividades navideñas consistentes en la recreación de la casa de Papa Noel y la realización de los trabajos eléctricos necesarios para el funcionamiento de las figuras del zoo luminoso.

La recreación de la Casa de Papá Noel incluye el montaje y desmontaje de la estructura así como la colocación previa de toda la decoración y el atrezzo. También la propia recreación de la casa para los días de Navidad mediante el personaje de Papa Noel y un ayudante, que bien podría ser un elfo u otro tipo de personaje similar para que los niños puedan pasar por allí para hacer la petición de sus regalos.

Según recoge el pliego de condiciones, los trabajos eléctricos a realizar en relación con el zoo luminoso incluyen el montaje, mantenimiento y desmontaje de las figuras que conforman esta atracción navideña, así como el mantenimiento y monitoreo de un sistema de cámaras de vídeo vigilancia. Se trata de que nadie tenga la tentación de hacerse con alguna de las más de cien figuras que conforman este divertido zoo, que tanto éxito tiene entre la población infantil.

Los licitadores podrán presentar sus ofertas por separado, es decir, casa de Papá Noel y zoo de cristal y sus correspondientes montajes, hasta el 12 de noviembre.

La recreación de la casa de Papa Noel cuenta con un valor estimado del contrato de 24.660 euros, mientras que los trabajos eléctricos de las figuras del zoo luminoso se ofertan por 14.055 euros.

Para la casa de Papá Noel, la duración del contrato será de un mes, dentro la de la campaña de Navidad 2025, con la previsión de que esté en funcionamiento desde del día 9 hasta el 24 de diciembre. No obstante, las fechas indicadas podrán ser objeto de actualización y adecuación por el responsable del contrato de común acuerdo con el adjudicatario. Lo mismo ocurre en el caso del zoo de cristal, que inicialmente podrá disfrutarse desde del día 19 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026. Igualmente, el contrato podrá ser prorrogado para la temporada navideña 2026/2027.