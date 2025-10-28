Las máquinas avanzan ya en el tramo Langa-Aranda de la A-11

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las máquinas ya avanzan en las obras de la Autovía del Duero, A-11, en el tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero. No al ritmo deseado, «al ralentí», pero con evidentes progresos pues son visibles los trabajos de explanación de tierras que realizan los operarios desde hace un par de semanas, como indicó el alcalde langueño, Iván Andrés, quien lamenta que «a este ritmo, no acaba ni en ocho años».

La presencia de las máquinas pone de manifiesto la actividad en este tramo tan largamente esperado y demandado de 22,3 kilómetros y 181 millones de presupuesto, si bien con «un volumen» menor de lo deseado, como añadió Andrés, sobre todo porque la adjudicación de la obra a la unión temporal de empresas (UTE) formada por OHLA y ASCH Infraestructuras se produjo hace prácticamente un año, en noviembre pasado.

La principal actividad se concentra en el subtramo entre la localidad de La Vid y la variante de Aranda de Duero, aún «muy tímida» pero al menos ya están en marcha maquinaria pesada y camiones para el movimiento del terreno. «A pie de campo hay poca gente, lo que más hay son máquinas», reconoció el alcalde de Langa de Duero, a quien también le trasladan los problemas que van surgiendo y que se solucionan «sobre la marcha». «Lo que me dicen es que es un proyecto de hace muchos años y las cosas han cambiado, por lo que ahora sobre el terreno van modificando muchas cosas», apuntó el regidor, que puso como ejemplo la necesidad de salvar la canalización de agua del pueblo.

No hay que olvidar que este tramo ya se licitó en 2008, pero la crisis económica y las dificultades financieras que aquejaron a la entonces adjudicataria paralizaron unas obras que apenas habían avanzado un 4,5% hasta que finalmente fue rescindido el contrato en 2016 cuando se dio orden de continuar pero la empresa no prosiguió con los trabajos.

La presencia de la maquinaria, hace unos 15 días, se produce después de que desde las filas del PP denunciaran que habían desaparecido del tramo en el mes de septiembre, lo que achacaron a una falta de fondos para abonar las certificaciones de este año, según señalaron parlamentarios populares de Soria y Burgos. En el PSOE se apresuraron a desmentirlo con imágenes de operarios trabajando en el encofrado de estructuras.

El alcalde de Langa aseguró que en esta ocasión sí se ve trabajo de maquinaria y son visibles los avances en lo que a explanación de tierras se refiere. «Vemos máquinas y están trabajando», pero desde luego no con la intensidad de otras obras, puntualizó Andrés, recordando por ejemplo el ritmo con el que trabajaban en el tramo entre Langa de Duero y El Burgo de Osma, «al triple de rápido».

Eso al margen de los trabajos que ya llevaban tiempo realizando los operarios a pie del terreno en las inmediaciones de Langa de Duero, con estructuras de encofrados para futuros puentes y canalizaciones.

La actividad queda patente por la presencia de los trabajadores en los pueblos de la zona pues acuden a comer y pernoctar tanto en Langa de Duero como en La Vid, Vadocondes y también en Aranda. El alcalde aseguró que para los vecinos es una buena noticia, «cuando tienes inquietud, ver trabajar te calma», pero mantienen sus reservas hasta que se vean avances significativos en una obra que mejora sustancialmente las comunicaciones en la zona, conectando Soria con Valladolid y Zamora, y continuando el corredor a través de la carretera N-122 hasta la frontera con Portugal.

Andrés se mostró escéptico sobre el cumplimiento de los plazos, hoy por hoy, «mucho tiene que cambiar», aseguró sobre la velocidad de las obras pues el pliego de condiciones establece para este tramo de 22 kilómetros un plazo de 37 meses de ejecución por lo que debería estar terminado a principios de 2028. Para el regidor, que transita de forma constante por la N-122 y ve la evolución de las obras en la futura A-11, el «verdadero problema» se encuentra en la dificultad de contar con presupuesto ante el panorama que se cierne sobre el Gobierno sin unas cuentas del Estado para dar salida a inversiones como esta infraestructura, que lleva desde el año 2008 esperando a ser ejecutada.

El tramo de la A-11 Langa de Duero-Aranda de Duero se inserta entre dos tramos ya en servicio de la autovía, la variante de Aranda de Duero y el tramo entre Langa de Duero y San Esteban de Gormaz, abierto al tráfico en junio de 2020.

En general, el nuevo trazado discurre en forma de variante de la actual carretera N-122, con una longitud aproximada de 22,3 kilómetros. Finaliza en el término municipal de Fresnillo de las Dueñas, en su conexión con el tramo de la variante de Aranda del Duero de la A-11.

Destacan por su entidad el viaducto previsto en el semienlace de Langa de Duero, el viaducto sobre el río Duero (de 250 metros de longitud) y el paso superior de la carretera N-122 sobre el tronco de la autovía.

Desde el año 2019 se han puesto en servicio 55 kilómetros de la Autovía del Duero en Soria, tras la finalización del tramo El Burgo de Osma-San Esteban de Gormaz en julio de 2023.