Los trabajadores ratifican el ERTE de la empresa ZF que comenzará a aplicarse el 14 de noviembre

Las asambleas de ZF Aftermarket, empresa afincada en Ólvega, ratificaron por amplia mayoría el preacuerdo de ERTE alcanzado entre la empresa y el comité, con 313 votos a favor, nueve en contra y cinco nulos, según el pronunciamiento de la plantilla en los tres turnos laborales, el último en la noche del lunes.

Con el consenso de la mayoría, el expediente de regulación de empleo temporal, ERTE, se aplicará ya desde el 14 de noviembre y hasta el 31 de octubre de 2026, tal y como se acordó con la empresa por parte de los representantes de los trabajadores la semana pasada. Entre las condiciones, que afectan a los 400 empleados, se establece una bonificación por día de ERTE del 85% hasta el 30 de abril y del 90% hasta la finalización del expediente, y también las pagas extras y vacaciones al 100%.

Si en los 24 meses siguientes a la finalización del ERTE fueran despedidos, con despido objetivo, la empresa abonará los días consumidos, como informó el sindicato CGT, que ostenta la mayor representación en la planta olvegueña.