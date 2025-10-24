Preacuerdo de ERTE en ZF que deberá ser ratificado por los trabajadores

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Tras una larga reunión, la última de la negociación sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de ZF Aftermarket entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa alemana, la comisión llegó a un preacuerdo de las condiciones, que deberá ser ratificado en asamblea el próximo lunes.

Así lo ha puesto de manifiesto el sindicato CGT que, con 13 delegados de 17, ostenta la mayoría en la planta de ZF en Ólvega, donde se celebró precisamente este jueves la última sesión de las reuniones sobre el ERTE, que de ser aprobado por la plantilla arrancará el próximo 14 de noviembre y tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.

Entre los principales acuerdos CGT señala que se bonificará el 85% del salario y los complementos hasta el 30 de abril de 2026 y el 90% desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Además, las pagas extras se abonarán en su totalidad y las vacaciones en el periodo de suspensión se generarán al 100%.

CGT informa también que quedan excluidas las personas víctimas de violencia de género, las que pertenezcan a familias monoparentales y soliciten quedarse fuera del ERTE, y los empleados que se encuentran en una jubilación parcial activa.

El comunicado señala que aquellos trabajadores a los que si en los 24 meses posteriores a la finalización de la regulación se les extinguiera el contrato por causas objetivas, la empresa les compensaría con la cuantía equivalente a la prestación por desempleo consumida.

Y cuando haya que reincorporarse al trabajo habrá que avisar mínimo con cuatro días naturales de antelación.

Otro de los preacuerdos es que el último día laborable del calendario 2026 será festivo para toda la plantilla.

Todos estos puntos se ampliarán con más detalle en las asambleas de los trabajadores que el comité celebrará el próximo lunes 27 de octubre en horario de 13.00 a 14.00 horas para los empleados del turno de mañana, de 14.00 a 15.00 horas para los de la tarde, y de 22.00 a 23.00 horas para los de la noche.