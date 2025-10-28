Cámara de Soria y Ejército aúnan fuerzas para cubrir puestos de trabajo con los reservistas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Soria y la Subdelegación de Defensa aúnan fuerzas para cubrir la demanda de mano de obra en la provincia con los reservistas que han de dejar el Ejército a los 45 años. Lo plasmaron en un convenio el presidente cameral, Alberto Santamaría, y el subdelegado de Defensa, Ángel Esparza. "Se trata de facilitar la incorporación laboral del personal militar que finaliza en las Fuerzas Armadas ayudándoles a continuar su vida profesional y formativa en el ámbito civil y al mismo tiempo poner a disposición de las empresas ese talento acumulado y las capacidades de estos perfiles", resumió Santamaría.

Las ofertas de empleo se publicarán en la plataforma Sapromil, del Ministerio de Defensa, poniendo en conexión a militares y empresas. Defensa por su parte difundirá entre el personal las oportunidades de trabajo en las empresas de la provincia de Soria a través de sus canales oficiales. El convenio también prevé la creación de una comisión de seguimiento para velar por el correcto desarrollo.

Gracias a este convenio, se difundirá entre las empresas de Soria las oportunidades que ofrece esta conexión con Defensa y se identificarán los puestos que puedan ser adecuados para el personal militar o reservistas. También aportará información sobre los cursos que ofrece la Cámara y se impartirán jornadas informativas para apoyar la inserción laboral y el autoempleo.

Según destacó Esparza sobre el reclutamiento, "vemos que hay mucho talento, y cada vez están más preparados", con el compromiso de las Fuerzas Armadas de seguir formándoles. "Partimos de muy buena base que se va complementando y cuentan con experiencia profesional en distintos puestos", matizó. Indicó que hay militares, por ejemplo, personal de tropa, que por las circunstancias que sea no han promocionado, que dejan el Ejército con 45 años. También pueden verse en esta tesitura militares que hayan comenzado muy pronto su carrera y, a pesar de que pueden contar con un subsidio, pueden compaginarlo con el trabajo en una empresa, de ahí este tipo de convenios.

Santamaría destacó virtudes como la labor técnica y el sentido del deber de los militares, "lo que encaja, porque necesitamos capacidad de esfuerzo", matizó.

Este convenio busca beneficiar a ambas parte, poniendo en relación el deseo del regreso al mundo civil y laboral y la demanda que presentan las empresas sorianas.

La experiencia es nueva en Castilla y León pero ya se desarrolla en otras comunidades autónomas con éxito. Y una de las ventajas es que puede llegar a todos los puntos de España y atraer hasta Soria reservistas de distintos lugares.

En cuanto a los sectores que pueden beneficiarse, el subdelegado de Defensa puso de relieve que el personal dispone de carnés de conducir de todo tipo, como maquinaria pesada, además de perfiles administrativos, de talleres de mantenimiento, electricidad, etc, en una gama "muy amplia".