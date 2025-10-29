«Preocupación» en Soria Ya tras la reunión con el comité de empresa del Ayuntamiento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La plataforma Soria Ya mantuvo este martes una reunión con el comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria con el objetivo de conocer de primera mano los problemas que afectan a la plantilla municipal. Durante el encuentro, los representantes de los trabajadores trasladaron a la plataforma una descripción detallada del deterioro de las condiciones laborales y del funcionamiento interno del Consistorio. A la reunión asistieron miembros de Soria Ya, encabezados por Ángel Ceña, y del comité, con su presidente, Fernando Santiago, al frente.

Los representantes de los trabajadores denunciaron que el Ayuntamiento de Soria continúa aplicando prórrogas automáticas del convenio colectivo laboral de 2014-2015, sin cumplir muchos de sus puntos básicos, y que las mesas de negociación carecen de bases de funcionamiento y de un diálogo real. Según explicaron, la actitud del concejal de Personal, Eder García, bloquea cualquier avance, al limitarse a convocar reuniones sin negociar ni alcanzar acuerdos.

Asimismo, advirtieron de que la falta de personal está provocando una externalización creciente de servicios públicos, desde el mantenimiento de edificios y colegios hasta la gestión de instalaciones deportivas, por lo que la ausencia de personal propio obliga a contratar empresas privadas, con un coste muy superior.

Además denunciaron que hay servicios municipales con dotaciones mínimas, el uso de trabajadores de planes de empleo temporal del ECyL en puestos estructurales y el retraso de más de un año en los procesos de estabilización del personal temporal previstos por ley.

A todo ello se suma, según señalaron desde el comité de empresa, la existencia de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) obsoleta, aprobada en pleno sin estar finalizada, con complementos congelados desde hace quince años y fuertes desequilibrios entre categorías.

Una de las principales denuncias del comité se centró en el incremento del gasto político. En 2015 el Ayuntamiento de Soria contaba con tres cargos eventuales, hoy son siete. A lo que se suma el aumento de las dedicaciones exclusivas de los concejales y el crecimiento del gasto en personal político, que se ha disparado mientras los servicios municipales pierden efectivos.

También se trasladó la preocupación del comité por la situación psicosocial de la plantilla, señalando que el estudio de riesgos laborales realizado hace unos años fue demoledor, y recordando a los miembros de Soria Ya que actualmente existen varias bajas por ansiedad. Los representantes de los trabajadores insistieron en la importancia de la elaboración de un plan de empleo y la aprobación del Plan de Igualdad.

Soria Ya considera que el trabajo de los empleados municipales es esencial para garantizar los servicios públicos, la atención diaria a la ciudadanía y el buen funcionamiento del municipio. En este sentido, se compromete a trasladar a las instituciones competentes las reivindicaciones y carencias señaladas.

La plataforma se muestra preocupada por la grave situación que están viviendo los trabajadores del Ayuntamiento de Soria y considera imprescindible una negociación real para recuperar la confianza de los trabajadores, condiciones de trabajo dignas, recuperar el diálogo y la estabilidad laboral dentro del Ayuntamiento.

«No se puede hablar de servicios públicos de calidad si quienes los sostienen trabajan con precariedad y sin reconocimiento. Escuchar a los trabajadores es un deber y una obligación del Ayuntamiento de Soria, con su alcalde, Carlos Martínez, como principal responsable», señalan desde Soria Ya.

Este encuentro es el primero de una serie de reuniones que Soria Ya mantendrá en las próximas semanas con agentes sociales, colectivos y asociaciones de la provincia, con el objetivo de escuchar sus propuestas y necesidades.