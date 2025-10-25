Los trabajadores municipales tildan de «carnavalada» la negociación con el Ayuntamiento de Soria

El enfrentamiento entre los trabajadores municipales y el equipo de Gobierno escribió este viernes un nuevo capítulo. El presidente del comité, Fernando Santiago, recordó al concejal de Personal, Eder García, que «la mesa de negociación no tiene una mínima base de funcionamiento. No tiene reglamento y no tiene actas. Los sindicatos no vamos a ser partícipes de esta carnavalada. Que no nos esperen con estas maneras de funcionar».

Además, volvieron a pedir la dimisión del concejal de Personal: «No fuimos nosotros los que salimos en un titular afirmando que estamos obligados a negociar pero no a llegar a acuerdos. Si no se negocia para llegar a acuerdos, ¿para qué se negocia? La negociación es un medio, no es un fin. El fin es llegar a acuerdos. Esto es algo muy básico y si él no está capacitado para entenderlo, lo mejor es que se vaya que es lo que estamos pidiendo desde hace ya tiempo», exigió.

Los trabajadores municipales también tuvieron palabras para el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. «Estamos muy cansados ya de ser siempre el escudo o el monigote que sacan como una de las excusas principales para justificar la subida del IBI que afecta a todos los sorianos», apuntó Santiago.

En este punto, Fernando Pérez, del Grupo Sindical Independiente, arrojó «unos datos reveladores dejando claro que ‘dato mata relato’». Recordó que «en 2007, año de entrada del PSOE en el Gobierno, el gasto en personal político del Ayuntamiento de Soria era de 157.000 euros mientras en 2025 asciende a 600.000 euros».

Por otra parte, Pérez también puso sobre la mesa «la subida salarial que se han aplicado los concejales con dedicación exclusiva. No nos han facilitado los datos de 2007 pero en 2011 un concejal con dedicación exclusiva cobraba 41.146 euros. Hoy se eleva hasta los 53.000 euros lo que representa una subida del 28%».

Frente a estos datos, «el concejal de Hacienda quiere confundir a la opinión pública mezclando las subidas salariales estatales con las municipales. Las estatales se aplican a todas las administraciones públicas del país. Esa subida desde 2011 hasta hoy es de un 11,15% que ellos [concejales del Ayuntamiento] también se aplican». Pero, evidenció, «del 11,15% hasta el 28% que se han subido va un 17,66% que es la subida municipal que se han autoaplicado y que no han aplicado a ningún trabajador municipal más».

Los datos no terminan ahí ya que Pérez también puso en negro sobre blanco «la pérdida de poder adquisitivo que sumamos desde 2007 y que se eleva al 18,65%. Pero el IPC acumulado desde 2007 hasta hoy es de un 39,19% lo que se traduce en una pérdida del poder adquisitivo del 20,54%».

Por su parte, Francisco Javier Guerrero, de Csif, aseguró que los trabajadores municipales claman por el cumplimiento del convenio de 2015. «Después de 10 años el planteamiento del equipo de Gobierno es que no queremos negociar, que no nos reunimos, que tenemos subida salarial, que hay que hacer un borrador de una nueva negociación... Pero solo queremos que cumpla el convenio».

En este punto, el presidente del comité destacó que le gustaría «tener las gafas color de rosa que tiene el concejal de Personal que todo lo ve estupendo y que están cumpliendo la agenda. Pero llevamos una cantidad de años muy grande con todas estas promesas. No nos creemos que vaya a negociar un convenio. No nos creemos que algún día podamos ver ese Plan de Igualdad».

Precisamente al Plan de Igualdad se refirió Óscar Hernández, de USO que calificó como «sangrante ya que también influye en las arcas municipales». Y es que, destacó, «llevamos muchos años intentando negociar este plan y para ello hay una Concejalía de Igualdad con una concejala liberada que cobra 53.000 euros y también una técnico». Por este motivo, aseguró, «no entendemos el gasto innecesario de tener que contratar una empresa para realizar un plan que debería estar hecho hace mucho tiempo». Y añadió: «Tampoco entendemos que no esté hecho el Plan LGTBI que tenía que haber estado aprobado hace más de un año. No sé si también contratarán a otra empresa porque son gastos que también influyen luego en la subida del IBI, por ejemplo».

De la situación de las instalaciones deportivas municipales habló Daniel Crovetto, del Grupo Sindical Independiente, subrayando que «parte de la problemática se hubiera solucionado con un acuerdo que se firmó en sede judicial en 2019 que sirvió para poner fin a un conflicto colectivo de este personal y que unilateralmente dejaron de cumplir».

Con este acuerdo «había personal que estaba disponible y al que se llamaba cuando había cualquier tipo de incidencia pero el equipo de Gobierno decidió que ese acuerdo ya no tenía validez y lo incumple. A partir de ahí, empiezan a venir todos los problemas que hay en las instalaciones deportivas. Con el tema de las bajas, también faltan a la verdad. Hay compañeros socorristas que desde hace meses no se les cubre su baja».

Para el comité de empresa y la junta de personal es un suma y sigue ya que, apuntó Crovetto, «después de la petición de dimisión del concejal Manuel Salvador, ni siquiera ha tenido la decencia de convocarnos para solucionar algún aspecto. Seguimos igual».

Crovetto se refirió, además, al Fondo Sociosanitario «que lleva sin ingresar una cantidad desde 2014 hasta 2025. En total, 640.000 euros».

También hablaron de la «nueva distribución de los trabajadores de instalaciones deportivas, impuesta, que tenía que haber sido negociada con las organizaciones sindicales. No se utilizó ningún criterio objetivo alterando el calendario laboral anual de los trabajadores».

Una situación que se repite con la estabilización. «Debería darles vergüenza . Una ley que es de 2021 y debería estar finalizada en 2024. Estamos en 2025 y todavía hay muchas personas que no han estabilizado su puesto y mucho nos tememos que va a seguir en 2026. Estamos en una situación de indefensión que no sabemos ya qué hacer».

El presidente del comité de empresa lamentó que «lo que no mejora, empeora. Ha sido publicada la RPT que aprobaron en el pleno de diciembre de 2024. Una RPT que llega tarde porque tienen que presentar la de 2025. Volvemos a incumplir el convenio. Esta RPT no fue consensuada con los sindicatos. Está dotada de un presupuesto pero hay puestos que no están ocupados por trabajadores al 100%. Es decir, faltan trabajadores y nos preguntamos dónde está ese dinero». Y añadió: «Según nuestros cálculos faltarán 35 trabajadores municipales que se están paliando con contrataciones de 6 meses a través de planes de empleo».

Por último, incidieron en cómo afecta esta situación a los ciudadanos: «Podemos constatar como trabajadores y ciudadanos que cada vez el servicio que recibimos es peor. Es una imagen que se puede tener cuando se va al Ayuntamiento en relación con la gestión de denuncias, con la actuación de policías locales, con el servicio del almacén, con el servicio de piscinas... Los impuestos van subiendo pero el deterioro de los servicios públicos es mayor».

Alcalde

Por su parte, el alcalde, Carlos Martínez, señaló que el hecho de que los trabajadores quieran que se cumpla el convenio de 2015 indica que es el de «mejores condiciones para sus trabajadores». «Estamos haciendo todos los esfuerzos del mundo para poder adaptar y hallar el punto de equilibrio entre el respeto a las condiciones de los trabajadores y la mejora de las mismas y la prestación de servicio a la ciudadanía», dijo Martínez, quien trasladó todo el respaldo al trabajo de García y de todo el Departamento de Personal, «porque está siendo uno de los objetivos más difíciles que tenemos que conseguir. Sabemos que tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero que estamos en la línea adecuada para poder resolver grandes problemáticas que tenemos», matizó.