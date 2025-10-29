El proyecto Brera de renaturalización llega a las aulas como juego

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto Brera de renaturalización llega a las aulas de Soria tanto en formato informativo como en el lúdico, mediante un juego para difundirlo. Un total de 167 escolares de la capital han conocido de primera mano los avances de la iniciativa de 'Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación' gracias a la visita del personal de las entidades que conforman este proyecto que busca concienciar, comprometer y llamar a la acción a la sociedad frente al cambio climático.

Personal técnico del Proyecto comandado por el Ayuntamiento de Soria con Cesefor y Patrimonio Natural de Castilla y León acercaron durante la pasada semana este recurso a parte de la comunidad estudiantil de los CEIP Fuente del Rey y Doce Linajes, centros cuyos patios han sido objeto de renaturalización BRERA. ‘BRERA, Soria en juego’ es una actividad lúdica y didáctica para aprender sobre sostenibilidad, biodiversidad y resiliencia respecto a los riesgos climáticos que amenazan el entorno.

El alumnado de Infantil y Primaria participante en la actividad conoció a Duerita, protagonista del juego, así como a otros personajes propios de la biodiversidad soriana, que fueron consiguiendo mediante recursos naturales y soluciones basadas en la naturaleza en un dinámico aprendizaje en el que todos ganaron conciencia sobre cómo cuidar el entorno natural.

En total fueron 167 los estudiantes que formaron parte de esta dinámica que combina juego y aprendizaje: 33 alumnas y 20 alumnos de cuatro años del Fuente del Rey, 34 alumnas y 31 alumnos de 4º de Primaria del Fuentes del Rey y 22 alumnas y 27 alumnos de 4º de Primaria del Doce Linajes.

Los centros visitados forman parte de una de las actuaciones que se enmarcan en el proyecto BRERA, ya que en sus patios se han efectuado acciones de renaturalización y adaptación al cambio climático.

La renaturalización de patios escolares, bajo la coordinación de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, se ha llevado a cabo en cinco centros educativos de la capital: IES Politécnico, CEIP Los Doce Linajes, CEE Santa Isabel, CEIP Fuente del Rey y CEIP Numancia. Esta acción supone la creación de 21.507 metros cuadrados de áreas verdes y la plantación de 52 árboles y 2.969 arbustos, de la que se benefician más de 2.100 alumnas y alumnos.

En las próximas semanas ‘BRERA, Soria en juego’ se trasladará también al resto de centros educativos de la capital.

BRERA, Soria en juego’ es una actividad lúdica y didáctica con el fin de concienciar a los vecinos de Soria sobre la importancia de valorar y preservar los recursos naturales de la ciudad y su entorno. Además ayuda a conocer los riesgos a los que se enfrentan debido a diversos factores que contribuyen al deterioro del medio ambiente y que, en parte, están directamente relacionados con la actividad humana.

Para garantizar un futuro sostenible es imprescindible reflexionar, adoptar hábitos saludables y fomentar la educación ambiental, generando conciencia sobre la importancia de preservar el planeta, señalaron desde la organización.

De la mano de la nutria Duerita, este juego promueve el conocimiento del entorno y la apuesta por la sostenibilidad y la biodiversidad. Los jugadores tendrán que conseguir los recursos necesarios (agua, aire puro, alimento y hábitat) para sumar personajes: el Árbol de la Música, el colirrojo real, la culebra viperina, la lavanda o el murciélago, entre otros. Combatir las amenazas (aumento del nivel de los océanos, la crisis alimentaria, los eventos climáticos extremos, las plagas y la sequía) y los riesgos propios de la acción humana (basura, consumismo, contaminación, especies invasoras y efecto isla de calor) mediante neutralizadores que mitiguen sus efectos negativos (educación ambiental, investigación y desarrollo, el reciclaje, la renaturalización y el transporte sostenible).

El proyecto BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Fundación Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

BRERA está restaurando la biodiversidad, transformando espacios degradados y en desuso en hábitats para la cría de polinizadores y anfibios, haciendo una apuesta inédita por la nidificación de aves y quirópteros, creando además un inventario para dar seguimiento.

Según apuntaron fuentes del proyecto, aumentar la red de infraestructuras verdes urbanas mejora la calidad del aire, reduce el ruido, mitiga las temperaturas extremas en verano y los picos de inundaciones en episodios de lluvias torrenciales. Además, permite mejorar la salud general de la población. Los espacios verdes invitan a la población a su disfrute, a la práctica de actividad física, reduciendo los factores de riesgo asociados al sedentarismo y a la exposición a factores contaminantes presentes en las ciudades, contribuyendo no sólo a la mejora de la salud física, sino también a la mejora de la salud mental.