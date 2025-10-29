Tursoria forma a los alojamientos rurales en seguridad contra incendios

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Turismo Rural de Soria, Tursoria, ha promovido una sesión formativa en seguridad contra incendios para los alojamientos rurales de la provincia. Organizada en colaboración con la Diputación Provincial, la sesión ha consistido en una jornada teórico-práctica sobre seguridad y prevención contra incendios dirigida a propietarios y responsables de alojamientos rurales de Soria.

Los asistentes abordaron temas esenciales como la evolución de un incendio en el interior de un edificio, la actuación adecuada ante un incendio en viviendas y edificios públicos, los sistemas de alarma y evacuación, así como las principales causas de incendios en alojamientos rurales y las medidas de prevención y protección más eficaces.

Esta acción formativa se enmarca dentro del convenio de colaboración entre Tursoria y la Diputación de Soria para el fomento del turismo rural en la provincia, con el objetivo de mejorar la seguridad, profesionalidad y calidad de los establecimientos rurales sorianos.

"La seguridad de nuestros huéspedes es una prioridad absoluta. Este tipo de iniciativas ayudan a prevenir riesgos y a ofrecer alojamientos más seguros y preparados ante cualquier eventualidad”, destacó durante la jornada Arcadio Marín del Rey, presidente de Tursoria.

El curso, en el Hotel Rural Quintanares de Rioseco de Soria, fue impartido por un especialista en prevención de incendios, y contó con la asistencia de sus socios y otros interesados.

El uso de extintores, sistemas de alarma y protocolos de evacuación estuvo también sobre la mesa, además de un espacio para resolver dudas específicas de los asistentes. La agrupación prevé realizar una segunda sesión próximamente en materia de uso de extintores.