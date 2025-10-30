El detenido en Ágreda por la muerte de su padre pasará este jueves a disposición judicial

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El detenido por la muerte de su padre el pasado martes en la localidad de Ágreda permanecía en la jornada del miércoles en dependencias policiales a la espera de pasar este jueves a disposición judicial, según informaron fuentes próximas al caso, a expensas del resultado de la autopsia del cadáver del anciano, de 85 años. Ésta se practicó en la mañana del miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Soria por los forenses aunque el informe todavía no se había dado a conocer, para determinar si la causa de la muerte fue natural o violenta, de lo que podría derivarse un delito de homicidio, o de otra índole, ya que el detenido, de 46 años, convivió con el cuerpo durante meses.

Según pudo saber este periódico, el cadáver, que fue hallado en la terraza de la casa que compartían padre e hijo en Ágreda, una vivienda unifamiliar, ubicada en la avenida Sor María Jesús de Ágreda, se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que corrobora la versión vecinal que apunta a que al anciano llevaban meses sin verle, ni siquiera iba a recoger su medicación.

El hijo estaba también en el interior de la vivienda cuando se produjo la entrada de la Guardia Civil y se procedió a su detención, como avanzó ya este medio en su edición de ayer.

La detención vino motivada por una actuación de la Fiscalía de Soria desde el ámbito de la protección a las personas con discapacidad. Ésta había ordenado practicar el internamiento de una persona con discapacidad de la que no se tenía noticias desde hacía tiempo y por su estado, con ciertas patologías, se sabía que no podía decidir el ingreso por sí sola. La Guardia Civil actuó a instancias de la Fiscalía, con permiso del Juzgado.

Fueron pues los servicios sociales los que alertaron de una situación irregular poniendo en aviso a los órganos judiciales que acudieron a la vivienda por una circunstancia de protección a personas con discapacidad y finalmente encontraron el cuerpo sin vida del anciano.

Junto al detenido, pasarán a disposición judicial todas las diligencias practicadas, y también a tenor de lo que recoja el informe de la autopsia del Instituto de Medicina Legal de Soria, se adoptarán las medidas pertinentes pues la Fiscalía podría pedir el ingreso en prisión del detenido si ve indicios de delito.