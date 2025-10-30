Las Cortes aprueban declarar Parque Natural el Moncayo antes de marzo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las Cortes de Castilla y León aprobaron finalizar antes de que acabe 2025 el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y formalizar la declaración del Parque Natural del Moncayo soriano antes de que acabe la legislatura en 2026, es decir, marzo del próximo año. Dos proposiciones no de ley (PNL) defendidas por la procuradora socialista soriana Judith Villar, en la comisión de Medio Ambiente, centradas en la protección y puesta en valor del patrimonio natural del Moncayo y de las simas de Cueva de Ágreda.

En ese sentido, se pide que se contemple la declaración de Parque Natural previa a la aprobación del PORN y que se amplíe la superficie inicialmente prevista para garantizar una mayor protección del quebrantahuesos. La PNL salió adelante con el voto en contra del PP y el apoyo y abstención del resto de fuerzas políticas.

La segunda iniciativa aprobada se refiere a las simas de Cueva de Ágreda, e insta a la Junta a firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación, limpieza y señalización de las simas Simonda, Similla y Sima de los Trabucos. Entre las actuaciones solicitadas se incluyen la instalación de barreras de seguridad, la renovación de la cartelería explicativa y la mejora de los accesos. Esta propuesta también fue votada en contra por el PP, pero consiguió salir adelante también gracias al apoyo del resto de grupos, según informa el PSOE en un comunicado.

Villar destacó la importancia de proteger el entorno natural soriano y de avanzar en la conservación y promoción sostenible de espacios únicos como el Moncayo y las simas de Cueva de Ágreda, que «constituyen un valor ambiental y turístico de primer orden para la provincia». La soriana admite que «los precedentes del PP hacen que dudemos del cumplimiento de las mismas, pero estaremos vigilantes ya que lo que está en juego son los recursos patrimoniales de una comarca y el acuerdo de las Cortes debe ser respetado»

Asimismo, también fue aprobada la iniciativa de Soria Ya para promover la candidatura de la Laguna Negra como Geoparque de la Unesco, una iniciativa que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP. La propuesta, defendida por Juan Antonio Palomar en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, insta a la Junta a iniciar los trabajos necesarios para presentar ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la candidatura formal de la Laguna Negra.

La formación ciudadana subraya que este reconocimiento internacional permitiría poner en valor el patrimonio geológico y natural del macizo de Urbión, reforzando la conservación, la investigación científica y un modelo de desarrollo sostenible vinculado al turismo geológico y educativo.