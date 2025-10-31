Patrimonio da luz verde a la nueva rotonda que regulará el paso en la calle Las Casas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La comisión territorial de Patrimonio autorizó ayer diversos proyectos de obras repartidos por todo el territorio provincial. Algunos de los más importantes afectan a la capital, como la nueva rotonda que regulará el tráfico entre las calles Las Casas, Tejera y Santo Tomé, en Berlanga, con una nueva actuación en el Palacio, o actuaciones en la muralla de Almazán y el castillo de Castillejo de Robledo. La rotonda de Las Casas, anunciada en septiembre por el Ayuntamiento, ya está en fase de licitación con un presupuesto de algo más de 500.000 euros y un plazo de ejeucución de 6 meses tras la adjudicación.

La Junta informó ayer que la comisión autorizó el proyecto promovido por el Ayuntamiento. La intervención incluye la construcción de una rotonda con radio exterior de 13,25 metros y radio interior de 7,75 metros, con carriles de 5,50 metros, gorjal adoquinado y zona central ajardinada. El proyecto presentado por la capital contempla también el rebaje y recrecido de rasantes según el desnivel existente, la sustitución de firmes y pavimentación de aceras con losas prefabricadas tipo ecoGranic y la instalación de mobiliario urbano siguiendo el modelo Neobarcino. Por último, se incluye la plantación de nuevo arbolado y arbustos aromáticos y ornamentales; y ajustes puntuales de arquetas y servicios urbanos.

Otro aspecto destacado que resalta Patrimonio es que las obras de la nueva rotonda además se procederá a marcar en el pavimento «los restos de la muralla relacionados con la Puerta del Rosario mediante pavimento de granito». Más allá de autorizar las obras se establecen una serie de prescripciones técnicas para la intervención. En este sentido, se subraya que la realización de movimientos de tierra precisará control arqueológico para documentar posibles restos bajo cota 0, debiendo el técnico presentar el proyecto de actuación con antelación. Además. «el trazado y marcado de los restos de la muralla sobre el pavimento responderá a los restos arqueológicos que aparezcan y/o a la lectura histórica resultante de los trabajos arqueológicos».

Por último, señalan que la propuesta final tanto del marcado del dibujo como del material a emplear deberá ser presentada para su autorización por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

También en la capital se informó favorablemente sobre el proyecto de intervención sobre la imagen de la Virgen de la Soledad en la calle Collado de Soria, promovido por la Cofradía Virgen de la Soledad. Los trabajos incluyen la restauración del marco, la adecuación de la pared y la iluminación del emplazamiento, así como la sustitución de la imagen actual por una nueva copia encargada a Ferrus, manteniendo la original bajo custodia del Ayuntamiento. Se establece la prescripción técnica de que la nueva imagen deberá estar protegida o preparada para su ubicación en ambiente exterior, y que la instalación de la iluminación deberá cuidar la estética de las luminarias.

Berlanga y Almazán

En la reunión de Patrimonio también se abordó la autorización para la fase II de la recuperación, sustitución y consolidación parcial del edificio principal del Palacio de los Marqueses de Berlanga. Las actuaciones previstas contemplan el apeo de la testa de la fachada y diversos trabajos intramuros para la construcción en altura manteniendo las fachadas existentes, junto con una actuación arqueológica previa destinada a documentar la planta original mediante desbroce, limpieza y desescombro. También se realizarán lecturas de paramentos, análisis de piedra, morteros y colorimetría, así como la conservación y restauración de las fachadas, la reconstrucción y elevación del muro posterior con núcleo de termoarcilla y acabado en revoco, la ejecución de una red de drenaje exterior en el foso existente, la canalización de ventilación enterrada, la colocación de pavimentos de piedra caliza en planta baja y madera en plantas superiores, y la construcción de un aljibe soterrado para el sistema antiincendios.

El proyecto recoge las indicaciones técnicas realizadas previamente por la Ponencia de la Comisión, que incluyen la presentación de documentación con la visión general tras las fases I y II, la homogeneización de huecos y acabados, la comunicación previa al Servicio Territorial antes de ejecutar redes enterradas o retirar elementos originales, la diferenciación entre piedra nueva y antigua, la realización de pruebas de color para los revocos exteriores y el cumplimiento de las condiciones fijadas en acuerdos anteriores.

De la misma forma , en otra actuación de recuperación patrimonial, se ha autorizado el control arqueológico vinculado a las obras de adecuación del espacio entre la Muralla y la Iglesia de San Miguel de Almazán, promovido por el Ayuntamiento de la localidad y dirigido por el gabinete Arquetipo. Esta intervención preventiva se desarrolla en una zona con potencial estratigráfico dentro del entorno de protección de dos bienes declarados de Interés Cultural.

Las actuaciones previstas incluyen el rebaje del terreno para evitar escorrentías hacia la iglesia y ampliar la superficie visible de la muralla, como paso previo a los trabajos de pavimentación y ajardinamiento en el acceso al mirador de la Plaza Mayor. El control arqueológico consistirá en la vigilancia sistemática de los movimientos de tierra bajo cota cero para documentar y proteger cualquier evidencia arqueológica que pudiera aparecer, con la correspondiente actualización de los datos en PACU.

La autorización recuerda que se mantienen vigentes las prescripciones fijadas por la comisión en 2022: la solera de canto rodado no se rematará contra los muros de la muralla, el palacio o la iglesia, incorporando una barrera de protección, y se dejará una franja de separación en todo el perímetro para asegurar la transpiración del terreno y evitar humedades por capilaridad.

Castillos e iglesias

Del resto de autorizaciones y proyectos analizados, destacan dos iniciativas para los castillos de Caracena y Castillejo. En primer lugar, se autoriza con prescripciones la ejecución de medidas cautelares de consolidación del muro sur interior del patio de armas del Castillo de Caracena, promovido por Spain Heritage Invest. Las actuaciones previstas incluyen, entre otras: inyección de lechada de cal semilíquida para relleno de fisuras; desbroce de la coronación y colocación de geotextil sujeto con mortero de cal para proteger de la lluvia.

En el caso de Castillejo se ha informado favorablemente «con indicaciones» el Plan Director del Castillo de Castillejo de Robledo, promovido por el Ayuntamiento de la localidad. El plan contempla un estudio histórico y arqueológico del castillo y su entorno, identificación de fases constructivas, documentación de torres, muros, aljibe y accesos, y análisis de materiales (cal, ladrillo, morteros y piedra).

En lo referente a actuaciones en templos y ermitas de la provincia, se abordaron diferentes cuestiones. En primer lugar, se da autorización para la ampliación de las obras de emergencia en la torre de la Catedral de la Asunción, promovidas por la Subdirección General del Instituto de Patrimonio Cultural, y relacionadas con la intervención ya autorizada por la Comisión el 18 de diciembre de 2024. También, «con prescripciones técnicas», se autoriza la intervención en las cubiertas de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Muela de Monteagudo de las Vicarías, promovida por el Obispado de Osma-Soria.

La comisión también da luz verde a las obras de consolidación del muro de la barbacana de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villasayas, promovidas por la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y la la instalación de un catalejo de uso público en el entorno de protección de la Ermita de San Bartolomé en Ucero, promovido por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria.