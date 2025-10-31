El PP impulsa la declaración de Bien de Interés Cultural para el Toro Jubilo de Medinaceli

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha aprobado la Proposición No de Ley presentada por el procurador popular por Soria, Pedro Antonio Heras, instando a la Junta de Castilla y León a iniciar los trámites oportunos para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural para preservar y garantizar su continuidad.

La Proposición No de Ley ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos políticos, con el único voto en contra del procurador del grupo Mixto, Francisco Igea.

EL objetivo de esta Proposición No de Ley es, según el PP, "reforzar la protección de este festejo taurino tradicional, que es un rito ancestral compuesto por toro y fuego, cuya génesis en España se asocia a la costa oriental de la Península Ibérica, siendo Medinaceli el único enclave de Castilla y León donde se celebra el toro de fuego"

Pedro Antonio Heras ha defendido "la necesidad de garantizar y preservar la continuidad de este festejo, con respeto a la normativa vigente, a los derechos de los participantes, así como al bienestar animal, ya que es una de las tradiciones más emblemáticas de la provincia de Soria y el único Toro de Fuego de Castilla y León"

La PNL aprobada insta a la Junta a continuar impulsando el turismo cultural y rural "con la inclusión de la tauromaquia" y el resto de las tradiciones culturales dentro de estrategias de promoción turística con el objeto de aumentar el número de visitantes, contribuyendo al desarrollo económico y la fijación de población.

Pedro Antonio Heras ha felicitado al pueblo de Medinaceli y a su alcalde, Gregorio Miguel Santander, por la consecución de esta PNL "que va a venir a respaldar un festejo milenario que además cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que el pasado cuatro de febrero de 2025 declaró nula y no ajustada a derecho la decisión que permitió la suspensión cautelar del Toro Jubilo"

Finalmente, el procurador popular ha agradecido "el asesoramiento de Carlos de la Casa y de José Antonio Martín de Marco", que a petición de Pedro Antonio Heras iniciaron la solicitud administrativa para incoar el expediente, siempre en contacto con el alcalde de Medinaceli y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.