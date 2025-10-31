El Ejército celebra el acto a los caídos en el panteón militar del cementerio del Espino en Soria

La asistencia al acto este año ha sido mayor que en otras ocasiones.HDS

Como es tradición todos los años por estas fechas, la Subdelegación de Defensa en Soria ha celebrado un breve acto en homenaje a los caídos por España en el panteón militar, que se encuentra en el patio San Saturio del cementerio El Espino, de Soria.

En esta ocasión, y gracias al apoyo del Comandante Militar de Soria, el general Arrazola, el acto ha contado con varios miembros de la Unidad de Música de la División San Marcial.

Una soldado de la Subdelegación de Defensa en Soria ha depositado las flores.HDS

Este año la asistencia ha sido mucho mayor, ya que a los miembros de la Subdelegación de Defensa y personal adscrito (reservistas voluntarios, personal retirado, etc.,) se ha unido una nutrida representación del Cuartel General de la División de la que es jefe el general Arrazola.

El acto a lo caídos, tradición centenaria en los ejércitos de España, sirve como recuerdo a los militares que perdieron su vida en cumplimiento de su deber y tiene gran importancia entre los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo en estas fechas.