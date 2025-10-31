Todas las fotos del desfile del Festival de las Ánimas en Soria

Un desfile que reivindica las tradiciones de nuestra tierraMONTESEGUROFOTO

Una procesión de cientos de tambores y candiles, encabezada por las órdenes del Temple y los Doce Linajes de Soria, avanzó entre carrozas espectrales y gigantescos títeres de ánimas. Un espectáculo impactante que encandila a sorianos y turistas y cada año acompañan masivamente al desfile.

Este año el desfile tuvo salida en dos puntos: los templarios desde los Arcos de San Juan de Duero y los 12 Linajes desde el parque del Castillo. El recorrido durará en torno a una hora y durante el mismo se recreó la legendaria historia de El Monte de las Ánimas.