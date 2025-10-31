Heraldo-Diario de Soria

Todas las fotos del desfile del Festival de las Ánimas en Soria

Los antiguos templarios y nobles guerreros de la ciudad despertaron de sus osarios para el Desfile de las Ánimas, cada año cientos de sorianos y turistas acompañan la marcha reivindicando con fuerza las tradiciones de nuestra tierra

Un desfile que reivindica las tradiciones de nuestra tierra

Un desfile que reivindica las tradiciones de nuestra tierraMONTESEGUROFOTO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Una procesión de cientos de tambores y candiles, encabezada por las órdenes del Temple y los Doce Linajes de Soria, avanzó entre carrozas espectrales y gigantescos títeres de ánimas. Un espectáculo impactante que encandila a sorianos y turistas y cada año acompañan masivamente al desfile.

Este año el desfile tuvo salida en dos puntos: los templarios desde los Arcos de San Juan de Duero y los 12 Linajes desde el parque del Castillo. El recorrido durará en torno a una hora y durante el mismo se recreó la legendaria historia de El Monte de las Ánimas.

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistas

La marcha estuvo acompañada por miles de sorianos y turistasMONTESEGUROFOTO

Desfile de las Ánimas en Soria

tracking