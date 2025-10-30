Las lecturas en las ruinas de San Nicolás dan el relevo este viernes al desfile de las Ánimas

Las lecturas regresaron a las ruinas de San NicolásMARIO TEJEDOR

El Festival de las Ánimas ha echado el cierre a una de sus citas clásicas como son las lecturas con el regreso a su espacio habitual, las ruinas de San Nicolás. Después de dos años, el primero por las obras y el segundo por el cambio al Espacio Santa Clara, los relatos de terror y fantasía se volvieron a escuchar en el casco viejo, sobrecogedores, ayudados también por un ambiente frío y de noche cerrada. Las lecturas finalizaron con las intervenciones de Inés Morales y Susana Torres, sobre oscuros escenarios malditos, una cita que para los vecinos del casco viejo se habían convertido en un emblema, de ahí la alegría por su recuperación.

Por otra parte, para la jornada de este viernes, 31 de octubre, dentro del Festival de Las Ánimas, está previsto para las 20.00 horas el desfile, con salida de dos puntos: los templarios saldrán desde los Arcos de San Juan de Duero y los 12 Linajes desde el parque del Castillo. El recorrido durará en torno a una hora con finalización en la plaza Mayor. Para la inscripción como figurante o percusionista, www.festivaldelasanimas. com.

Para el sábado, festividad de Todos los Santos, de 17.00 a 19.00 horas, firma de ejemplares por parte de Tomás Hijo, Javier Sierra y Katherine Neville en Librería Piccolo, Librería Las Heras y Santos Ochoa, con entrada gratuita. El plato fuerte del día será la lectura de la leyenda de El Monte de las Ánimas, a cargo de Isabel Valls, con el paso del fuego.

Y el domingo, a las 12.00 horas, el misterio, el conocimiento oculto y la fascinación por lo invisible se darán cita en una mesa redonda dedicada al esoterismo y la magia negra, un encuentro único que reunirá a tres grandes figuras de la literatura y el pensamiento simbólico, los citados Katherine Neville, Javier Sierra y Tomás Hijo, en la planta tercera del Palacio de la Audiencia.

Katherine Neville, reconocida autora de El ocho y referente internacional del thriller esotérico, visita Soria. Su participación en esta mesa redonda será una oportunidad excepcional para escuchar su visión sobre el poder de los símbolos y los enigmas que atraviesan su narrativa.

Javier Sierra, Premio Planeta y uno de los escritores más destacados del realismo mágico y el misterio histórico, explorará los límites entre la ciencia, la fe y lo sobrenatural, temas recurrentes en su obra y en su constante búsqueda de respuestas más allá de lo visible.

Tomás Hijo, ilustrador, escritor y experto en tradiciones mágicas y simbología, aportará su mirada sobre los mitos, la superstición y la imaginería esotérica que ha inspirado buena parte de su obra artística. Su trabajo –profundamente enraizado en lo misterioso y lo arquetípico– conecta lo ancestral con lo contemporáneo.

Tras la mesa redonda, los tres autores ofrecerán una firma de libros en el propio Palacio de la Audiencia, donde el público podrá acercarse a ellos y compartir este encuentro dedicado a los secretos que laten entre la historia y la magia.