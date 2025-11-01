Heraldo-Diario de Soria

Soria recuerda a sus seres queridos con flores en el cementerio en Todos los Santos: las fotos

El Espino vuelve a reunir a miles de personas que se acercaron para recordar a sus familiares difuntos

El cementerio de Soria recibe a miles de personas para honrar a sus seres queridos.

El cementerio de Soria recibe a miles de personas para honrar a sus seres queridos.

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

El cementerio del Espino, de Soria, se convirtió en un crisol de memoria y ausencia durante Todos los Santos, una jornada teñida de melancolía, pero hermosamente iluminada por el vibrante color de los miles de ramos y centros florales depositados por sus visitantes.

