El Festival de las Ánimas de Soria 'resucita' la leyenda de Alonso y Beatriz (las fotos)

Alonso y Beatriz vuelven a cobrar vida con la lectura y la voz de Isabel Valls.MonteseguroFoto

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Día con muchas dudas por la lluvia sobre la celebración del punto clave del Festival de Las Ánimas en Todos los Santos, la lectura de la leyenda de El Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Finalmente, hubo pausa climática e Isabel Valls, la actriz de doblaje, pudo dar lectura a la leyenda con el posterior paso del fuego en el Espacio Ánimas.

El recinto junto al Duero volvió a recibir a cientos de personas para escuchar la sobrecogedora historia de Alonso y Beatriz que Bécquer hizo eterna. La voz de Valls, el entorno y la ambientación crean un clima difícilmente replicable por el que la historia va creciendo para terminar haciéndose realidad. Al término, para recuperar el ‘tono’ la celebración del paso del fuego devolvió el calor a los presentes.

El festival llega ya a su fin tras una demostración de que el festival es capaz de sumar nuevas propuestas y mantener la esencia.