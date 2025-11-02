Nuevo premio de la Lotería en Soria en un bar de la capital

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Nuevo premio a la Lotería en Soria. A dos meses del sorteo de Navidad, la fortuna llama de nuevo a la provincia, con un premio a la Bonoloto que roza los 136.000 euros. El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado 1 de noviembre ha dejado un suculento premio en Soria capital, donde se ha validado el único boleto acertante de segunda categoría. De primera no hubo ningún acertante, según información de la delegación soriana de Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto agraciado con el segundo premio tenía cinco aciertos más el complementarios en una combinación ganadora formada por los siguientes números: 6, 7, 40, 27, 28 y 37; el complementario, el 15 y el reintegro el 6. El afortunado con esta segunda categoría cobrará un premio de 135.966,69 euros.

El boleto fue sellado en el despacho receptor del bar Los Álamos de la capital, situado en la calle Marqués de Cerralbo, sin número. Se trata del despacho número 74.040 de Loterías y Apuestas del Estado.